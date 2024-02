Ma Prime Rénov' : les pistes du Bâtiment pour la simplifier et encourager la rénovation énergétique

Après avoir revu et corrigé le diagnostic de performance énergétique (DPE) pour les petites surfaces et annoncé le changement de règles pour les copropriétés, le gouvernement s'attaque désormais à la simplification de Ma Prime Rénov', conformément à la promesse du Premier ministre, Gabriel Attal, dans son discours de politique générale.

Dès le lendemain, son ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, faisait savoir qu'il recevrait, le 15 février, les présidents de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB), Jean-Christophe Repon, et de la Fédération française du bâtiment (FFB), Olivier Salleron.

Retravailler le dispositif « Mon Accompagnateur Rénov' »

Sollicité par La Tribune avant la réunion de ce jeudi à 9 heures, ce dernier propose que le gouvernement retravaille le dispositif « Mon Accompagnateur Rénov' ». Sur le papier, sa mission est simple : le professionnel visite le logement, réalise l'audit énergétique, évalue l'état général du logement, aide à l'élaboration du projet, du plan de financement, au montage des dossiers, et enfin, il suit les travaux avant de marquer la fin du chantier. Début janvier, l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a ainsi communiqué sur 2.000 acteurs agréés, tout en assurant que 4.000 à 5.000 seraient labellisés comme tels d'ici à 2025.

Lire aussiPassoires thermiques : à quoi sert le dispositif Mon Accompagnateur Rénov' ?

Sauf que sur le terrain, la réalité est bien différente. « Le dispositif n'est pas prêt dans de nombreux départements », fustige le président de la Fédération française du bâtiment, auprès de La Tribune.

« Un tiers des dossiers sont traités correctement, mais pour les deux tiers restants, il faut attendre un mois, voire un mois et demi. C'est totalement inacceptable », s'agace Olivier Salleron.

Résultat, des entreprises accusent « des trous d'activité » de 3 à 6 mois. Face à ce nombre de dossiers de Ma Prime Rénov' « en berne », le patron du Bâtiment propose que les entreprises tous corps d'Etat, c'est-à-dire pouvant réaliser tous les travaux sur un chantier, puissent jouer ce rôle d'« Accompagnateur Rénov », ne serait-ce que « pour aller vite ». A défaut, OIivier Salleron recommande que l'instance nationale France Rénov' puisse délivrer des attestations aux sociétés qui prendraient le flambeau.