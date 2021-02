Au Sud-Est de Paris, la Seine est aussi devenue un enjeu politique de développement économique

Saviez-vous que c'est l'Yonne et non la Seine qui coule sous le pont Mirabeau cher à Apollinaire ? « Quand deux cours d'eau se réunissent, c'est bien celui ayant le plus petit débit qui se jette dans l'autre », explique Yves Boquet, professeur de géographie à l'université de Bourgogne. Il se trouve qu'à Montereau-Fault-Yonne (Seine-et-Marne), la Seine a un débit moyen de 80 mètres cubes par seconde pour un bassin versant, alors que celui de l'Yonne est de 93 mètres cubes/seconde.

8 millions d'euros pour un port dans l'Yonne

« L'Yonne, par ses voies navigables à grand gabarit, a longtemps approvisionné en bois de chauffage la capitale », rappelle la maire (LR) de Sens, Marie-Louise Fort. Avec l'essor de l'autoroute qui place la sous-préfecture départementale au cœur d'un nœud entre l'A6, l'A5 et l'A19 et la ligne Paris-Lyon-Marseille, l'affluent de la Seine est délaissé. Et ce alors qu'au vingtième siècle, le port de Gron, situé au sud de Sens, a une activité économique très dynamique avec un trafic fluvial important.

Changement de braquet en 2010 : cinq millions d'euros sont débloqués par la communauté de communes de Sens, le conseil général de l'Yonne, la région Bourgogne, ainsi que la chambre de commerce et d'industrie (CCI) départementale et le Fonds européen de développement régional (Feder). Le port de Gron devient une plateforme portuaire permettant aux industriels de faciliter leurs imports/exports grâce à une liaison fluviale mixte et régulière allant jusqu'à 700 tonnes.

Trois ans...