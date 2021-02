Hidalgo, Mayer-Rossignol, Philippe : "On a tant de choses à faire ensemble"

Par Nathalie Jourdan et Cesar Armand

Le trio ne cache ni ses convergences de vue, ni l’estime (manifeste) qu’il se porte. Les maires de Paris, de Rouen et du Havre se sont retrouvés, le 11 février, au siège de la métropole rouennaise pour un mini-sommet centré sur le développement de la vallée de la Seine. Leur ambition ? En faire un territoire démonstrateur des nouvelles énergies, de la mobilité décarbonée, des continuités écologiques et du bien vivre. "Ce qui se joue là est important pour nos villes et pour le pays", insistent-ils de concert. Pour Hidalgo comme pour l'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, l'opération n'est pas sans arrière-pensées politiques.