Bretagne : Abyss Ingredients lève 1,5 million d'euros pour « mieux-vieillir »

Abyss Ingredients se fixe un objectif de taille. L'entreprise de biotechnologies basée à Caudan (Lorient) et à Quimper, pour la partie R&D et production, souhaite accélérer son développement afin de doubler ses effectifs (7 aujourd'hui) et dépasser les 5 millions d'euros de chiffre d'affaires à horizon 2022.

Fondée en 2013, l'entreprise développe, produit et commercialise, en France et à l'international, une dizaine d'ingrédients naturels de santé et des compléments alimentaires issus de bio-ressources marines. Cartilages, têtes, arêtes, peaux de poissons et autres co-produits marins sont ainsi transformés et vendus à un réseau « B to B » de laboratoires, spécialisés sur les marchés de la nutraceutique et de la nutri-cosmétique.

Pour financer ses ambitions, Abyss Ingredients a levé 1,5 million d'euros auprès de GO Capital (fonds Ouest Ventures III) et Mer Invest (Banque Populaire Grand Ouest), qui entrent à hauteur de 49% au capital. Objectif : recruter de nouvelles compétences en R&D, en production, et en commercial et marketing. Quatre embauches sont prévues d'ici à l'été.

Produits anti-stress

« Abyss Ingredients se positionne comme un acteur significatif de la santé au...