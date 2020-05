Déjà 6 000 agences référencées sur Dossierinterimaire.com

Ça bouge dans monde du travail par intérim. En permettant aux demandeurs d'emploi intérimaire de diffuser, gratuitement et en un clic, leur dossier de candidature auprès de l'ensemble des agences référencées sur leur bassin de vie ou au-delà, la plateforme Dossierinterimaire.com estime multiplier ainsi les chances des candidats de trouver une mission. Durant le confinement, le nombre des inscriptions s'est fortement accéléré.

« Rien qu'entre le 15 mars et le 15 avril, le nombre d'inscrits à la plateforme a été multiplié par quatre. A ce jour, 6 000 candidats, de la personne sans diplôme au cadre, à la recherche d'une mission d'intérim, d'un CDD ou d'un CDI, ont déposé leur dossier » évalue Thomas Hartier, cofondateur de la société brestoise du même nom qui a lancé ce service en mars. « Les intérimaires peuvent constituer gratuitement leur dossier avec toutes les pièces nécessaires en fonction du secteur et du métier recherché, le tout dans un espace sécurisé et personnalisé. Ils n'ont plus à se déplacer dans plusieurs agences, sauf pour la phase de l'entretien et bénéficient de conseils pour leur CV et pour la constitution de leur dossier. »

Les candidats ont aussi accès à des fiches métiers par région et des conseils juridiques.

D'ordinaire 70 % des intérimaires s'inscrivent dans seulement quatre ou cinq agences : avec 6 000 agences de 1 200 enseignes référencées sur le territoire national (métropole et outremer), ce guichet unique 100 % numérique leur ouvre plus de perspectives. Géolocalisés, ils peuvent ainsi choisir de pousser leur dossier dans toutes les agences de leur ville.

1 000 agences abonnées en illimité en septembre

Si le service est gratuit pour les postulants, il est payant pour les agences au-delà d'un certain nombre de dossiers. Dossierinterimaire.com fonctionne selon un modèle économique freemium. Les agences peuvent télécharger jusqu'à cinq dossiers de candidats par mois gratuitement. Au-delà, elles choisissent entre un abonnement standard à 360 euros HT par an, puis 50 centimes par téléchargement de dossier à partir du 6e téléchargement mensuel, ou un abonnement à 500 euros HT par an avec un nombre de téléchargements illimité. « Plus de 500 des agences référencées testent actuellement le service en mode freemium, 300 sont abonnées premium, et 200 ont opté pour l'abonnement pro intermédiaire. Les retours montrent qu'elles trouvent le...