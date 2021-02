Le fonds Mer Invest (Banque Populaire) veut accélérer dans la croissance bleue

En 2019, l'entrée au capital d'Abyss Ingrédients était révélatrice : Mer Invest, filiale de Banque Populaire Grand Ouest, manifestait clairement son intérêt pour une entreprise bretonne de biotechnologies spécialisée dans la production et la commercialisation d'ingrédients naturels de santé issus de bio-ressources marines et des coproduits de poissons (cartilages, têtes, arêtes, peaux...) Depuis un an, le fonds Mer Invest accompagne aussi la croissance de Guardtex, société basée à Sarzeau et engagée dans la conception et la production d'équipements nautiques et industriels sur-mesure, tels que le KanvasLight, un tissu lumineux innovant destiné aux bateaux de plaisance.

Ouvert à l'été 2018, ce fonds sectoriel d'investissement soutient les acteurs de la croissance bleue installés dans les trois régions du Grand Ouest (Normandie, Bretagne,...