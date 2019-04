LivingPackets préfère emballer avec The Box

À défaut d'avoir assis le modèle économique de son bagage intelligent, connecté, en mode collaboratif nécessitant la création de lignes logistiques, la startup nantaise LivingPackets pivote et lance The Box. Un emballage connecté, réutilisable, conçu sur les mêmes bases technologiques que la valise, mais qui, lui, empruntera les circuits logistiques classiques.

« L'une des vocations est de répondre à la problématique des cartons utilisés par les plateformes de e-commerce et de leur impact environnemental », explique Stéphane Lerays, cofondateur de LivingPackets. De la taille d'une double boîte de chaussures (44 x 36 x 16), et grâce à un système de calage intégré, The Box serait conçue pour répondre à 70 %-80 % des colis de moins de deux kilos, et permettre une industrialisation rapide. Les Box seront livrées gratuitement chez les professionnels qui en feront la demande, et qui s'acquitteront d'un euro par envoi.

La production devrait être lancée à l'automne

Pour les particuliers, elles seront disponibles dans un réseau de magasins partenaires et commercialisées 2 euros, soit le prix moyen des emballages, auxquels s'ajouteront les frais d'expédition. Une appli devrait permettre de connaître les lieux où elles sont disponibles. Pour LivingPackets, le modèle économique repose sur des sponsors qui investissent pour la production.

La startup s'engage à leur reverser 50 % des frais de service au prorata de leur mise. Présenté au salon de l'emballage, The Box serait testée par des partenaires comme Orange. La production devrait être lancée à l'automne. Elle espère séduire les professionnels... respectueux de l'environnement.