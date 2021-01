Sécurité des aliments : Kersia veut se renforcer aux États-Unis et en Chine

Chez Kersia, la crise du Covid-19 a généré un impact inattendu. Elle a doublé l'activité de niche dédiée au secteur de la santé (5% de son chiffre d'affaires) du groupe dinardais spécialisé dans la sécurité alimentaire.

Kersia, dont les produits et les solutions visent à éviter les maladies et les contaminations animales et humaines à toutes les étapes de la chaîne agroalimentaire, pourrait à terme investir davantage dans ce segment. Nettement supérieur aux prévisions de croissance annuelle et porté par les produits d'hygiène, le boom de l'activité en 2020 a compensé les pertes dans le segment de la restauration hors domicile.

Si le groupe fournit par exemple du gel et des solutions hydroalcooliques pour le métro de Montréal, il entend rester, pour les quatre ans à venir, concentré sur son métier principal : celui de la sécurité alimentaire.

Son nouvel actionnaire, arrivé en décembre en lieu et place d'Ardian, l'attend sur cette feuille de route. En prenant 90% des parts du groupe (via un LBO et une montée au capital du management et des salariés), le...