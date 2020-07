A l’épreuve du virus, la French Beauty veut revoir sa stratégie

Christophe Masson, directeur général de la Cosmetic Valley, qui représente 3.200 entreprises dont une bonne partie sont basées en région Centre Val de Loire et en Normandie. (Crédits : Reuters)

CHARTRES (28). Entre les changements d’habitudes des consommateurs, les enjeux sociétaux et les incertitudes à l’international, liés à la crise du Covid 19, la Cosmetic Valley, le cluster de la filière basé en Eure et Loir, organisera les Etats Généraux de la parfumerie-cosmétique le 15 octobre à Paris. Objectifs, fixer un nouveau cap et déterminer une stratégie claire pour la beauté made in France, qui emploie 250.000 salariés.