Le Centre-Val de Loire carbure à l'hydrogène vert

Plus propre et moins coûteux Depuis 2015, le logisticien Prelocentre, filiale de l'enseigne alimentaire Grand frais basée près d'Orléans dans le Loiret, a équipé ses quelque 80 chariots de manutention de réservoirs à hydrogène. A la clé, une empreinte CO2 de ces engins réduite au minimum et des économies sensibles grâce à l'absence de salle de charge pour les batteries électriques classiques. Première plate-forme européenne fonctionnant entièrement à l'hydrogène, Prelocente réfléchit désormais à s'équiper en interne d'un poids lourd de transferts de marchandises également alimenté par ce biais.

C'est en tablant sur le futur développement exponentiel des camions mais aussi des véhicules de tourisme fonctionnant à l'hydrogène, synonyme de ravitaillement...