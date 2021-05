Les mairies s'éclairent en bleu blanc rouge

« Un produit citoyen tant au niveau des valeurs qu'il véhicule, la mise en avant des couleurs de la République, que de sa fabrication, entièrement réalisée en France : vu l'actualité, on en avait bien besoin », se félicite Philippe Colliau, président fondateur de NLX. Marianneo permet ainsi d'éclairer les façades des bâtiments aux trois couleurs grâce un kit électrique livré entièrement clé en main. Le dispositif est facilement installable puisqu'il se branche directement sur le tableau électrique. Ce drapeau français dématérialisé a été conçu en 2020 à la demande de la petite mairie bourguignonne de Thorey-en-plaine. « La commercialisation de notre solution Marianneo, qui vient juste de démarrer, offre de belles perspectives », assure le dirigeant. « A ce titre, nous sommes en train de tester un nouveau pilote à la mairie de Marolles dans notre département ».

Geste citoyen

De fait, l'affichage nocturne des couleurs de la République ne devrait pas manquer de séduire nombre de communes dans un contexte de recrudescence des incivilités, y compris dans les zones rurales. Il permet à la fois de réaliser un geste citoyen et d'embellir les façades de bâtiments souvent ternes. « Nous adressant en priorité aux communes de taille réduite, Nous avons veillé à leur proposer une solution d'éclairage extérieur peu onéreuse, moins de 500 euros, poursuit Philippe Colliau. Cela en promouvant vertus sociales et environnementales » Sur le marché de l'éclairage dominé à 90% par les produits asiatiques, Marianneo porte aussi des valeurs de patriotisme économique. La solution, conçue par son bureau d'étude, est entièrement réalisée sur le site de La Chapelle vendômoise de NLX. Spécialisée dans les solutions d'éclairage extérieurs, notamment pour les cours de tennis grâce à sa solution Twinner, la société constitue l'un des derniers industriels de l'éclairage hexagonaux avec les groupes Sammode basé dans les Yvelines et La Manufacture des lumières, situé à Clermont Ferrand.

Emplois en France

L'engouement constaté depuis cinq ans pour l'éclairage nocturne des bâtiments publics, des monuments et des lieux culturels, participe aussi du succès escompté par NLX. A ce titre, la PME du Loir et Cher vient de signer la mise en lumière de l'Institut du monde arabe à Paris. Philippe Colliau table sur l'équipement d'ici 2025 de 5 à 10% des quelque 36.000 communes françaises, soit environ 2.500 lieux. A la clé, le doublement de la production totale actuelle de l'entreprise qui vise un chiffre d'affaires de 3,5 millions d'euros (dont 40% à l'export) cette année. NLX, qui met en avant sa fabrication en circuits court et la promotion de l'économie circulaire pour séduire les municipalités de l'Hexagone, envisage ainsi de recruter huit nouveaux salariés en 2022. Cela porterait son effectif à près d'une trentaine de personnes.