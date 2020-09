Valérie Pécresse : "Vivre à la campagne près de Paris, ce sera bientôt possible en Île-de-France"

(Crédits : M. Ruelle / La Tribune)

Lors d'une table ronde organisée au Sommet du Grand Paris, Valérie Pécresse, la présidente de la Région Île-de-France, a revendiqué le leadership pour dépenser mieux, et surtout plus vite, les milliards du plan de relance réservés aux transports et au bâtiment dans la Région capitale. Elle plaide aussi pour une région polycentrique et annoncera ce vendredi la liste des projets retenus pour le budget environnemental participatif de 100 millions d'euros de la région.