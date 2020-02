Coffrafrance fait le pari du coffrage propre à usage unique

C'est le pari d'une technologie de rupture. Celle du 3DR. Autrement dit, un coffrage préferraillé, produit sur mesure, livré prêt à poser et à couler sur le chantier, avec lequel la société Coffrafrance entend conquérir le marché de la construction en béton. Industrialisée depuis 2012 par la société suisse Constante Corporation, l'innovation, qui s'appuie sur 18 brevets de fabrication, entend convaincre les professionnels du BTP de changer de méthodes et d'oublier les lourds et « polluants » coffrages traditionnels.

La solution, 100 fois plus légère qu'un coffrage classique, se veut facile à transporter, à manipuler. Intégrée dans la structure, elle ne nécessite aucune huile de décoffrage polluante pour les sols et ne générerait aucun déchet de chantier.

« C'est une réponse aux objectifs de la réglementation environnementale 2020 en vigueur depuis le 1er janvier », assure Firas Esreb, fondateur de Constance Corporation et président de Coffrafrance, distributeur exclusif de ce nouveau procédé. Manipulable sans engin de chantier, sa conception permet de limiter l'empreinte carbone des sites de construction.

Compatible avec les bétons « verts » végétaux comme décarbonés, et les...