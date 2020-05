La technologie O°code sécurise le « plan vélo » du gouvernement

Ce doit être un des points clé du déconfinement engagé le 11 mai prochain. En proposant une aide de 50 euros pour la réparation de son vélo, le gouvernement entend maintenir la distanciation sociale et encourager la pratique de la petite reine dont la part modale piétine autour de 3% en France (de 1% à 7,5% selon les agglomérations). « Même s'il existe une marge entre la réparation et l'usage, les prévisions sont plutôt optimistes. On estime le potentiel à 30 millions de vélos dormant ou ayant besoin d'une remise en forme. Si 10% reviennent sur la route, ce sera une belle réussite », observe Vincent Roux, co-fondateur de la start-up O°code, sollicitée par la Fédération des Usagers de la Bicyclette, pour déployer la plateforme « Coupdepoucevelo.fr » destinée à mettre en relation les particuliers et les professionnels du vélo (réparateurs, distributeurs, associations, ressourceries...) et sécuriser les informations soumises à l'aide l'Etat. Les professionnels peuvent s'y référencer gratuitement à partir du 7 mai, les particuliers, qui y auront accès le 11, trouveront un annuaire, une cartographie des lieux de réparations, des conseils pour la pratique, les équipements et...