Le pôle de compétitivité EMC2 ouvre une antenne à Bruxelles

Le pôle de compétitivité ligérien est l’un des trois premiers pôles français à s’installer près des instances européennes. (Crédits : DR)

Avec l’implantation d’une antenne à Bruxelles, le pôle de compétitivité EMC2, dédié à la fabrication innovante, veut pouvoir capter des financements européens pour doper l’innovation et l’emploi de l’écosystème ligérien. Objectif : accompagner plus de 100 projets européens d’ici à 2022. Deux fois plus qu’aujourd’hui !