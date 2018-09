Smart City : la région Île-de-France et l'État font cause commune

Aménagement durable, économies d'énergie, mobilités... La ville intelligente était à l'agenda de Valérie Pécresse ce 18 septembre. D'abord avec la Caisse des dépôts (CDC) avec qui elle a identifié plusieurs priorités pour les trois prochaines années, puis avec le représentant de l'État en régions, avec qui elle a primé les lauréats de l'appel à projets Innov'Up Leader.

À l'hôtel de Région, Éric Lombard, directeur général de la Caisse, évoque le premier la question de l'efficacité énergétique : « La réhabilitation écologique, ça permet d'isoler et de faire baisser la facture ». La présidente du conseil régional francilien rebondit : « On a hérité de 200 lycées vétustes et de 20.000 gamins dans des Algeco. »

En matière de transports, le patron de la CDC annonce qu'il est « convaincu » que les fonds d'épargne des Français, qui participent déjà aux politiques du logement social, pourraient être « mieux utilisés pour le financement des très grandes infrastructures ».

« Bonne nouvelle, nous sommes très preneurs ! » le coupe Valérie Pécresse. « Nous avons dû avancer deux fois 50 millions d'euros en 2016 et en 2017. Pour 2018, les rumeurs nous font état de 140 millions de sous-financement de la part de l'État. Nous sommes stressés. »

Une ingénierie respectueuse de l'environnement

Plus généralement, la CDC et la Région développeront ensemble des projets favorisant l'innovation urbaine et la cohésion territoriale.

« Le cœur de notre projet est de lutter contre les fractures, insiste Éric Lombard. Nous sommes très impliqués dans les politiques de la ville. Notre principal mandat consiste à être en soutien des élus. »

Une heure plus tard, à l'hôtel de Noirmoutier chez le préfet de Paris-Île-de-France, Valérie Pécresse félicite les 21 startuppers qui bénéficient de 100.000 à 500.000 euros de subventions dans le cadre d'une version territorialisée du Plan d'investissement d'avenir (PIA) III. Parmi les primés, principalement de jeunes pousses spécialisées dans les éco-technologies, que ce soit en termes de déplacement urbain ou de consommation électrique.

Le préfet Michel Cadot les érige même en exemples de ces filières stratégiques : « Les PME et ETI récompensées vont bénéficier d'un soutien financier public pour mener à bien leur projet innovant et contribuer à faire de l'Île-de-France un territoire en avance. » Et ce alors que la Région concentre 20% de la population, 30% de la croissance nationale et 40% de l'innovation.