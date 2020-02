La desserte corse sort la tête de l'eau

Vingt-et-un jours de paralysie maritime quasi totale et des incertitudes pour deux conflits sociaux qui se sont superposés : la desserte de la Corse et la réforme des retraites. C'était pour cette dernière revendication que les marins CGT bloquaient le port de Marseille, entrant dans le ballet national. L'engagement du secrétaire des Transports a conduit la confédération à voter, samedi, la reprise du travail, rendant progressif le retour à la normal pour la desserte.

Un courrier commun des deux présidents de région, Renaud Muselier et Gilles Simeoni, avait appelé la semaine dernière à la reprise, en agitant le chiffon rouge de l'économie. Selon la chambre de commerce (CCI) de Corse, le coût journalier de la grève s'est élevé à 1,6 million de pertes journalières pour l'île de Beauté. Les services de la préfecture de Corse ont d'ores et déjà indiqué qu'ils soutiendraient les chefs d'entreprise, notamment via une accélération du taux de remboursement de la TVA, le report d'échéances fiscales ou l'étude de plan d'étalement des créances.

La Méridionale et Corsica Linea, soeurs ennemies

Le pavillon de la grève durable et du blocus n'avait pas flotté sur la desserte maritime corse...