Agents immobiliers : l’appel de l’indépendance

La loi Hoguet du 2 janvier 1970 régit les différents statuts de l'agent immobilier : agences immobilières ou réseaux immobiliers de mandataires, agents immobiliers salariés, agents immobiliers indépendants. En tant qu'agent immobilier, quel statut adopter ? Quel est le système qui convient le mieux à chacun ? Pour un professionnel, la réponse à ces questions repose notamment sur le critère de l'autonomie et de ce qu'elle implique.

Travailler seul sans être indépendant : l'art et les avantages du compromis

L'agent immobilier salarié est-il vraiment seul lorsqu'il y a gros temps ou qu'il fait face aux eaux stagnantes d'un marché trop calme ? Pas vraiment. Un agent immobilier « traditionnel » est lié à un port d'attache : l'agence immobilière par laquelle il est mandaté. Il a à la fois des comptes à lui rendre, mais celle-ci lui offre certaines garanties non-négligeables, en termes de revenus notamment.

Devenir plus autonomes : l'appel du large des agents immobiliers

L'agent immobilier peut opter pour un statut plus indépendant et devenir agent commercial immobilier. S'il agit toujours en qualité de mandataire, il garde, quelles que soient les circonstances, son autonomie et sa liberté d'action. Ce statut implique la création d'une entreprise qui peut répondre à deux formes juridiques différentes :

L'entreprise individuelle (micro-entreprise ou non) offre des formalités de création allégées et permet à l'agent commercial immobilier d'agir en son nom propre. Il déclare ses bénéfices au titre de l'impôt sur le revenu. La contrepartie de régime : ses biens personnels peuvent être saisis si l'entreprise est en grande difficulté financière. En d'autres termes, l'indépendance a un prix.

L'entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) permet aussi une création relativement aisée. La mention de « responsabilité limitée » constitue la grande différence avec l'entreprise individuelle : en effectuant une déclaration d'affectation, vous mettez à l'abri votre patrimoine pour les situations les plus critiques (dettes, faillite, liquidation, etc.).

Le métier d'agent immobilier se pratique donc de différentes manières et offre un avantage certain : une grande flexibilité dans la pratique quotidienne et différents degrés d'autonomie en fonction du statut choisi.