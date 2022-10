Domaine du sanitaire et du social : tout savoir sur ce secteur porteur d’emploi  !

Quelles sont les professions proposées par les secteurs du sanitaire et du social ?

La filière du sanitaire et du social regorge d'opportunités pour les candidats désireux de s'occuper des personnes du troisième âge, en situation de handicap ou de la petite enfance. Si elle suscite autant d'engouement, c'est parce que plus de 90 % des apprenants diplômés trouvent un emploi en peu de temps. D'ailleurs, elle connait une véritable évolution et de nombreux postes restent encore à pouvoir. Voici quelques exemples des métiers proposés dans cette filière.

L'éducation technique

Le rôle de l'éducateur technique spécialisé est de venir en aide aux personnes qui souffrent d'un handicap ou qui connaissent des difficultés sur le plan économique et social. Il a également pour mission de les amener à réfléchir sur leur insertion dans le monde du travail. Les fondements de ces professions sont le respect de l'autre, l'écoute, l'empathie et surtout la bienveillance. De manière générale, en tant qu'éducateur technique, vous allez travailler dans une équipe pluridisciplinaire ainsi qu'avec des acteurs de la branche médico-légale et des partenaires économiques. Vous devez être doué pour trouver les approches idéales pour informer de manière adéquate les patients que vous accompagnez.

L'auxiliaire de puériculture

Une auxiliaire-puéricultrice travaille sous la supervision d'un infirmier ou d'un puériculteur. Elle se charge essentiellement de la réalisation des soins d'hygiène et de confort des enfants. Son rôle consiste aussi à évaluer l'état de santé de son patient grâce à sa connaissance sur les principaux facteurs de développement. Cette profession peut être accessible grâce à une VAE dans la filière du sanitaire et du social.

Par ailleurs, l'auxiliaire-puéricultrice accompagne les enfants dans leurs activités d'éveil, de distraction et d'éducation ainsi que toute autre pratique capable de stimuler leur autonomie. Elle doit également s'assurer que l'enfant s'épanouit dans un environnement sécurisé et sain en accord avec les normes dictées par les structures sanitaires, sociales et médico-sociales.

L'assistant de service social

L'assistant de service social est un acteur dont la mission principale est d'accueillir les personnes en situation de difficultés. Il se charge aussi de leur prêter une oreille attentive afin d'analyser l'ampleur de leurs problèmes. Dans l'exercice de sa profession, il peut travailler avec des familles ou des personnes isolées (jeunes défavorisés d'un quartier) qui connaissent des déboires sociaux, économiques ou psychologiques. Il intervient pour les aider lors d'évènements comme les soucis de dépendance, les problèmes financiers ou encore la perte d'un emploi.

En plus de les informer sur leur droit, il doit les aider dans la réalisation des démarches administratives et les diriger vers les structures spécialisées pour une meilleure prise en charge.

Comment accéder à un métier du sanitaire et du social ?

Si vous souhaitez vous lancer dans le monde de l'emploi ou changer votre domaine d'activité en accédant à un métier du sanitaire et du social, plusieurs possibilités s'offrent à vous.

La validation des acquis de l'expérience (VAE)

La validation des acquis de l'expérience ou la VAE est une solution qui permet d'obtenir un certificat ou un diplôme professionnel. En effet, elle consiste à prouver devant un jury professionnel que vous avez toutes les compétences et les connaissances requises pour exercer votre profession. Elle s'adresse à toute personne, peu importe son âge, son niveau d'instruction ou son statut.

Toutefois, afin d'accéder à cette mesure, il faut exercer au moins 4 800 heures de travail dans son domaine d'activité. Par ailleurs, vous devez remplir deux dossiers et subir un entretien oral pour compléter votre savoir-faire. Par exemple, la VAE CAFERUIS permet de prouver que vous avez les capacités requises pour diriger une équipe de travail dans le secteur de l'intervention sociale. Elle démontre également que vous pouvez piloter les projets au profit de vos employeurs ou des politiques publiques.

Le parcours éducatif spécialisé

Pour devenir un acteur du sanitaire et du social, vous avez la possibilité de suivre un parcours spécialisé et cela à partir de la classe de 3ème. À l'issue de votre parcours, vous obtiendrez des diplômes comme le BAC professionnel en accompagnement, soins et services à la personne ou encore le BAC ST2S. Il est aussi possible d'obtenir des certificats d'aptitude professionnels pour devenir assistant technique en milieu familial et collectif ou pour exercer dans le domaine de l'accompagnement de la petite assistance. En fonction de vos objectifs, vous pouvez opter pour un BTS en économie sociale et familiale.

Dans le cas où vous auriez déjà obtenu votre bac, vous avez le choix entre obtenir un diplôme d'État ou suivre des cours à l'université. Les diplômes d'État permettent de se former pour une carrière précise dans un délai de trois ans. Lors d'un cursus universitaire, vous pouvez obtenir des certificats professionnels pour vous ouvrir les portes dans une filière du social ou du sanitaire.