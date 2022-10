En quoi un ingénieur en freelance est-il un plus pour une entreprise ?

Une expertise pointue et rare

L'ingénieur freelance est un passionné qui maîtrise son domaine d'activité. Il dispose de compétences récentes et pointues, et se tient informé des dernières évolutions de son secteur. Il apporte d'autres idées et un point de vue externe (ce qui est un réel atout), et a déjà travaillé avec d'autres clients. De plus, son expertise est en adéquation avec les missions. L'essor des nouvelles technologies et du digital lui a permis de se spécialiser dans un métier lié à la data : ML Engineer, Data Scientist, ...

Aucune contrainte administrative

En recrutant un ingénieur freelance, l'entreprise évite les contraintes administratives. Tout comme avec la contractualisation avec un fournisseur, elle signe un contrat et paye une facture à la fin des prestations. Le professionnel travaille à distance ou dans ses locaux et à temps plein ou partiel, selon les conditions préalablement définies.

La maîtrise des coûts

L'ingénieur freelance renforce l'équipe, et ce, pour une période bien précise. Contrairement au salarié, il ne bénéficie pas de congés ou de charges sociales. Ainsi, l'entreprise garde la maîtrise sur ses coûts. Pour réaliser des économies supplémentaires, rien ne l'empêche de contacter un indépendant junior.

Un recrutement moins engageant

Si l'employé en CDI ou en CDD est peu qualifié, son embauche aurait donc été une importante perte d'argent et de temps. À l'inverse, recruter un ingénieur freelance est rapide et moins engageant. Ce professionnel ne s'inscrit pas forcément dans les valeurs de la société et son contrat peut être reconduit à l'infini. Il n'intervient qu'en cas de besoin.

La motivation

La satisfaction et la fidélisation du client : voilà les principales motivations de l'ingénieur freelance. Il s'adapte à n'importe quel environnement et s'attelle à fournir un travail de qualité. Des missions réussies sont non seulement une source de plaisir pour lui, mais aussi une publicité à faire de ses compétences.

L'accès à son réseau

L'ingénieur freelance est très spécialisé et a rencontré plusieurs collaborateurs lors de ses précédentes missions. Il travaille généralement en réseau et se fait un plaisir de conseiller l'entreprise sur un pair disposant d'une expertise complémentaire (développeur back-end ou front-end, programmeur, designer, ...).

L'heure étant à la transformation digitale, plusieurs entreprises recrutent désormais des ingénieurs en freelance. Ces professionnels jouissent de compétences pointues et prennent à cœur les missions à réaliser. D'excellents partenaires de travail.