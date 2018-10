Evolution de budget : combien dépensent les français dans leur voyage de noces ?

Quel est le budget moyen d'un voyage de noces ?

Une lune de miel est accessible à tout le monde, en effet il y en a pour tous types de budget, aussi bien pour le serré et que l'illimité. Généralement les français dépensent plus que beaucoup d'autres pays, un français dépensera en moyenne 6000 euros, soit 2000 euros de plus qu'il y a 10 an, alors que dans des pays tels que l'Italie, la Grande-Bretagne, le Brésil, le Mexique ou encore les Etats-Unis, l'enveloppe s'élève en moyenne à 5000 euros, pour réunir cette somme, rien de telle qu'une cagnotte où les invités au mariage glisseront généreusement de l'argent. Dans tous les cas, nous pouvons dire que les français répondent tout bonnement au vieil adage «quand on aime on ne compte pas».

Quelques chiffres sur les choix des français

En effet, ils sont 20% à privilégier le territoire français, pour la plupart, il s'agit de personnes possédant un budget serré, mais également des personnes qui n'ont pas forcément l'envie d'aller voir ailleurs.

D'autres également préfèreront les territoires français, mais à plus de 8000 km, tel que l'Ile Maurice, ou encore l'Indonésie privilégié par 10% des français, la Polynésie française qui attire 7% des jeunes mariés, également les Seychelles qui embrassent 5% des nouveaux mariés.

A noter que pour 70% des français, la lune de miel est synonyme de détente et de farniente, et pour cela rien de telles que les destinations tendances des voyages de noces Opodo.

La lune de miel road-trip, la nouvelle tendance

En effet la conjoncture de notre société évolue très rapidement, et nombreux sommes-nous, à chercher et à trouver des solutions afin de toujours vivre heureux, et la lune de miel est le moment d'être d'heureux, et pour cela beaucoup choisisse, le road-trip en camping-car ou en Van, que ce soit à travers la France ou un pays dont les 2 jeunes mariés se voient tous les deux profiter de moment de relaxation, d'aventure, et d'isolement en amoureux.

A noter que 70% des français nés entre 1990 et 2000 se disent aimer beaucoup l'idée contre 60 % des jeunes nés dans les années 1980.

Le road-trip en camping-car ou van est dédié à tout type de budget, en effet, aussi bien les budgets serrés qu'illimités ont le loisir de passer des moments inoubliables à travers cette charmante nouvelle tendance.