Investir en SCPI - une solution d'épargne pour anticiper sa retraite

Les experts du site Portail-SCPI.fr nous expliquent dans cet article les avantages tirés de la détention de parts de SCPI. Ils sont multiples et répondent aux attentes des épargnants français soucieux de leur qualité de vie après l'âge de départ à la retraite (entre 60 à 65 ans.).

La SCPI, une solution pour l'épargne-retraite

Les SCPI sont apparues sur le marché de l'immobilier professionnel français dans les années 1960. Le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire appel à l'épargne a été fixé par la Loi n°70- 1300 du 31 décembre 1970. Mais le succès n'était pas encore au rendez-vous à cette époque.

Aujourd'hui, les SCPI figurent parmi les solutions d'épargne immobilières préférées des Français. En 2019, la collecte réalisée par les SCPI a franchi le seuil symbolique des 8,6 milliards d'euros. Il s'agit d'une hausse record de 68 % par rapport à l'exercice précédent. Cela témoigne de l'engouement croissant des Français pour les SCPI.

En ce qui concerne les rendements annuels générés par les SCPI au cours des 20 dernières années, ils sont restés supérieurs à 5 % par an sur la période.

En 2019, les SCPI ont enregistré un taux de distribution sur valeur de marché (TDVM) de 4,24 % (contre 4,35 % en 2018). C'est nettement plus élevé par rapport aux rendements des autres produits d'épargne classiques. Les fonds en euros des contrats d'Assurance-Vie affichent des rendements nets d'environ 1,30 %.

En cette année 2020 touchée par le Covid-19, la moyenne des rendements de SCPI devraient osciller aux alentours de 4%, avec certaines SCPI qui vont réussir à servir des rendements annuels supérieurs à 5%.

Tour d'horizon sur les principaux avantages liés à la détention de parts de SCPI

La mutualisation des risques locatifs

Le risque d'un investissement en SCPI est réparti entre les différents investisseurs (ou porteurs de parts). Le patrimoine d'une SCPI est souvent composé de plusieurs types d'actifs répartis sur des zones géographiques différentes.

Les SCPI européennes à l'instar de Corum et les SCPI diversifiées sont notamment à préconiser. La répartition géographique et sectorielle de leur patrimoine est encore plus large que les SCPI françaises. Il faudra toujours vérifier les critères de sélection essentiels avant tout investissement. Par exemple, le TOF (ou taux d'occupation financier) de la SCPI est à regarder. Pour plus de précisions, les experts du site Portail-SCPI.fr peuvent vous renseigner gratuitement.

Des revenus complémentaires réguliers et élevés, sans gestion

Les SCPI permettent aux investisseurs de se constituer un patrimoine immobilier, générant des revenus réguliers. Effectivement, les actifs exploités par la société de gestion offrent des rendements annuels compris entre 3,5% et 6%. Le versement des dividendes se fait de manière trimestrielle ou pour une minorité de SCPI de manière mensuelle.

Benoît Yerle de la plateforme Portail-SCPI.fr détaille que « la pierre papier présente de nombreux avantages: le risque est modéré, la rentabilité est importante et sans aucun souci de gestion ». En effet, la gestion locative de l'ensemble des actifs locatifs d'une SCPI est assurée par la Société de Gestion agréée par l'AMF (ou l'Autorité des Marchés Financiers).

La possibilité d'accéder au marché de l'immobilier à distance et à moindre coût

Il convient de souligner que les biens constituant le portefeuille d'une SCPI sont très variés. La plupart sont des actifs professionnels comme des bureaux, des locaux d'activité, des entrepôts et des commerces.

En achetant des parts de SCPI, vous accédez plus facilement au marché de l'immobilier en France, et parfois jusqu'en Europe. Il est possible d'investir en SCPI à partir de 1 000 euros sur des biens qui peuvent être situés à des milliers de kilomètres.

L'inquiétude des Français vis-à-vis de leur future retraite est-elle justifiée ? Que disent les dernières études sur ce sujet ?

D'après le rapport annuel du Conseil d'Orientation des Retraités (ou COR) sur les évolutions et les perspectives des retraites en France, publié en juin 2019, les retraités ont subi une lente érosion de leur pouvoir d'achat au cours des dernières années. Et cela a entraîné un ralentissement de l'augmentation de la pension nette moyenne de tous les retraités.

À titre de rappel, le COR a été fondé en 2000. Il s'agit d'un organisme indépendant et pluraliste d'expertise et de concertation. Le COR a pour principale mission d'analyser et de suivre les perspectives à moyen et long terme du système de retraite français.

Par ailleurs, l'étude intitulée « Global Pension Report » démontre que le système de retraite français s'avère inefficace. Elle a été réalisée à la fin de l'année 2019. Cette étude est basée sur :

L'analyse des conditions démographiques et budgétaires des pays ;

La viabilité des systèmes de retraite de chaque pays ;

La comparaison et l'adéquation entre le niveau de vie d'un actif et celui d'un retraité.

Les résultats de cette étude menée par Allianz SE, le 4e gestionnaire d'actifs au monde, sont très parlants : le système de retraite français occupe la 51e place du classement des meilleurs systèmes de retraite, loin derrière le Danemark, la Suède et la Belgique. En d'autres mots, les revenus perçus par les futurs retraités français seront insuffisants en absence d'action d'investissements individuels.

Donc, les Français doivent chercher des sources de revenus complémentaires, comme les SCPI pour anticiper leur retraite. Pour ce faire, vous pouvez choisir quatre modes d'investissement :

1) La souscription de parts de SCPI au comptant (la plus courante)

2) L'achat de parts de SCPI à crédit (sous certaines conditions)

3) La souscription de parts de SCPI via un contrat d'assurance-vie

4) Le démembrement (temporaire) de parts de SCPI

