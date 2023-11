Ancrer la diversité dans le quotidien des entreprises

Sous l'effet de la pression citoyenne, les employeurs sont de plus en plus nombreux à vouloir oeuvrer pour la diversité et l'égalité des chances. Mais si les chiffres de la première enquête, réalisée par BVA Consulting pour AFL Diversity en mai 2023, montrent que 58 % des 1 068 salariés interrogés déclarent appartenir à une ou plusieurs diversités (seniors, issus de la diversité sociale, en situation de handicap, LGBT+, etc.), près d'un tiers affirment aussi faire face à des comportements irrespectueux ou discriminatoires dans leur quotidien professionnel...

Entre la volonté et la pratique des employeurs, il y aurait donc un fossé à combler. C'est l'objectif du Grand Prix Diversité et Inclusion, dont la deuxième édition, organisée comme la première avec Mixity, s'est tenue le 7 novembre dans les locaux de TF1. Il s'agit de récompenser les bonnes pratiques, mais aussi de faire en sorte qu'elles essaiment. La raison en est simple : « Nous sommes convaincus que la diversité et l'inclusion sont des enjeux clés pour construire des organisations plus justes, plus performantes et plus épanouissantes pour toutes et tous », indiquent Adrien et Fabien Figula Letort, fondateurs d'AFL Diversity, créateurs et organisateurs du Grand Prix Diversité & Inclusion

Des initiatives originales primées

Cette année, les catégories ont évolué, avec une approche par taille (PME, ETI, grand groupe) et l'addition d'associations et de collectivités. La Biscuiterie Handi-Gaspi, une entreprise de Loire-Atlantique dirigée par trois femmes, qui lutte contre le gaspillage alimentaire et favorise l'inclusion des personnes en situation de handicap, a reçu le Grand Prix du Jury. Elle fabrique, grâce à une équipe de 30 personnes en situation de handicap mental et psychique, des petits biscuits à partir d'invendus de pain bio. Le jury a en outre attribué son Coup de Cœur à l'association Cargo, à Lyon. Elle propose des activités sportives et culturelles dans un environnement sécurisé pour les personnes LGBTQIA+, elle a entre autres organisé en 2022 une compétition sportive inclusive mêlant valides et personnes handicapées avec des soirées dévolues aux femmes, personnes non binaires et transgenre.

De la lutte anti-sexisme au soutien des seniors

Quant aux lauréats dans la catégorie collectivités, la Ville de Marseille est distinguée pour sa lutte contre le sexisme sur les plages. Le dispositif, qui s'appuie sur une application et la présence de binômes de médiateurs/médiatrices pour sensibiliser les plagistes aux violences sexistes et sexuelles et intervenir en cas de signalement, a commencé sur une plage, en août 2022, et a été étendu à quatre, l'été passé.

Parmi les associations, c'est le laboratoire artistique La Centrifugeuse du Poulpe, de Kali & Co, compagnie de théâtre rennaise, qui est récompensé. Le lieu donne à des personnes en grande précarité la possibilité de s'insérer dans une aventure artistique. Qu'elles viennent de la rue ou sortent de prison, elles s'approprient, par leur jeu d'acteur et d'actrices, leurs désirs.

Dans la catégorie entreprise, le cabinet d'avocats Allen & Overy, à Paris, est salué pour son initiative Légal à Egal. En partenariat avec les directions juridiques de BNP Paribas, Chanel, Bank Of America, L'Oréal et Total Energies, il propose un parcours de stage pour des étudiants en droit en situation de handicap. Déjà 20 étudiants ont pu en bénéficier depuis son lancement en 2021.

Autre entreprise lauréate, Ninkasi, à Lyon. Ce brasseur a mis en place en 2022 une politique de recrutement de collaborateurs en situation de handicap ou éloignés de l'emploi et noué des partenariats pour faciliter leur intégration, avec l'association Weavers, qui œuvre en faveur des exilés, et l'organisme de formation Handiwork. Quelque 45 personnes avec un handicap, réfugiées ou éloignées de l'emploi, ont ainsi été recrutées ces derniers mois, sur un total de 320 collaborateurs.

Parmi les grands groupes, c'est l'assureur Axa qui est reconnu pour ses efforts en direction des seniors. Son programme, « L'Audace n'a pas d'âge », vise à lutter contre les stéréotypes et renforcer l'employabilité des 50 ans et plus via un accompagnement personnalisé.