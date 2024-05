Airbus augmente encore sa production mais livre toujours moins qu'avant Covid

Airbus reprend de l'altitude. L'avionneur européen a livré 61 avions neufs à ses clients au mois d'avril, poursuivant la remontée en cadence de sa production. C'est en effet sept appareils de plus qu'en avril 2023 mais cela reste toutefois loin des 70 avions livrés en avril 2019.

Les livraisons constituent un indicateur fiable de la rentabilité dans l'aéronautique, car les compagnies aériennes paient la majeure partie de la facture au moment où elles prennent possession des avions. Depuis le début de l'année, Airbus a remis 203 avions à ses clients, soit 12% de plus que sur les quatre premiers mois de 2023. Airbus prévoit de livrer 800 avions commerciaux cette année, contre 735 l'an passé, et encore loin des 863 livrés à ses clients en 2019, avant la survenue du Covid.

Un redécollage attendu du marché des avions gros-porteurs

Comme au mois de mars habituellement très actif, l'avionneur a notamment livré en avril 51 avions A320 et A321, alors qu'il entend monter sa cadence mensuelle de production à 75 appareils en 2026. Il a également remis 3 monocouloirs A220, 1 long-courrier A330 et 6 gros-porteurs A350.

De plus, le groupe européen a enregistré 57 commandes en avril (56 appareils de la famille A320 et un A350 de la part de Japan Airlines, en remplacement de son A350 détruit lors d'une collision à l'atterrissage en janvier). Depuis le début de l'année, Airbus affiche 227 commandes, 222 compte-tenu des modifications et annulations. A fin avril, son carnet de commandes comptait au total 8.617 appareils, dont 7.177 de la famille A320 (585 A220, 175 A330, 680 A350).

Signe de la confiance d'Airbus dans le redécollage du marché des avions gros-porteurs, le groupe a annoncé en avril son ambition de produire 12 A350 par mois en 2028, quand il ne prévoyait jusqu'alors de n'en fabriquer que 10 à l'horizon 2026. L'appareil, capable de transporter près de 400 passagers sur plus de 15.000 kilomètres, s'affirme de plus en plus comme un « best-seller » pour l'avionneur européen, avec 1.200 commandes depuis son entrée en service il y a dix ans, dans un segment historiquement dominé par Boeing.

Boeing a dû se contenter de 83 appareils livrés lors du premier trimestre

Quoi qu'il en soit, la dynamique reste positive par rapport à Boeing. Le constructeur américain a dû se contenter de 83 appareils livrés lors du premier trimestre contre 130 l'an passé à la même période. Les livraisons de 737 MAX sont presque divisées par deux et chutent à 66 exemplaires, tandis que les 787 progressent à peine.

Reste que la perte de 343 millions de dollars au premier trimestre subie par le constructeur américain est moins creusée que les attentes du marché qui tablaient sur une chute de 709 millions. Le chiffre d'affaires a atteint 16,57 milliards de dollars (-7,5% sur un an), dépassant les prévisions du consensus des analystes (16,24 milliards). Le bénéfice net d'Airbus a grimpé quant à lui de 28% au premier trimestre 2024, à 595 millions d'euros.

