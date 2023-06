Bertrandt confirme ses ambitions dans l’aérospatiale

C'est une maquette en réalité virtuelle permettant de simuler la conception d'un pylône, pièce maîtresse d'un moteur d'avion, qui sera visible sur le stand du groupe Bertrandt au Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace (SIAE) du Bourget. De fait, cet événement majeur du monde aéronautique est une étape incontournable pour la société d'ingénierie, qui prévoit d'y présenter en détail sa marque et son expertise, acquise à l'origine dans le secteur automobile et désormais étendue à des projets dans les domaines de l'aéronautique, de l'espace et de la défense.

« Notre participation au salon 2023 est un moyen supplémentaire d'affirmer notre stratégie de développement dans le domaine de l'aéronautique et du spatial. C'est aussi l'occasion de rencontrer des donneurs d'ordre, des clients et des partenaires potentiels », explique Patrick Longuet, directeur général de Bertrandt France et notamment responsable de la division Aerospace.

Elan international

En effet, le groupe multinational (CA pour l'exercice 2021/2022 : plus d'un milliard d'euros), qui emploie quelque 13 000 collaborateurs sur une cinquantaine de sites à travers le monde (Europe, États-Unis, Chine, centres nearshore en Roumanie et au Maroc), dont 1 300 en France - à Vélizy-Villacoublay, Montbéliard, Sophia Antipolis, Valenciennes, Vitrolles et Toulouse - vient de lancer une entité dédiée à l'aéronautique et à la défense à la suite de l'intégration de Bertrandt dans le cercle des fournisseurs privilégiés de -Tier 1 d'Airbus pour les prestations d'ingénierie et d'essais.Pour consolider cette stratégie, la société d'ingénierie a ainsi notamment racheté l'année dernière l'entreprise allemande Philotech.

Recruter des talents

En ciblant la région Occitanie, la branche Aerospace du groupe Bertrandt cherche avant tout à adresser les poids lourds du secteur et vise une position clé dans la filière. Pour ce faire, elle mise sur son expertise dans les domaines de l'engineering produit, engineering systèmes et software, ainsi que dans les métiers de l'industrialisation et du testing.

Autant de compétences que le spécialiste de l'ingénierie entend booster à travers de nouvelles embauches. « Nous avons, comme nombre de sociétés du secteur, de forts besoins de recrutement sur la quasi-totalité des pays européens, notamment en France et en Allemagne », indique Patrick Longuet. Le rendez-vous est donc donné au Bourget aux talents comme aux acteurs du secteur.