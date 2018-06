EuraTech’Day Summer : la journée qui célèbre l’innovation et l’entrepreneuriat à EuraTechnologies

L'EuraTech'Day Summer est un des temps forts de l'écosystème entrepreneurial Tech de la Métropole européenne de Lille où plus de 2 500 personnes sont attendues. Pendant une journée, EuraTechnologies - pôle d'excellence d'innovation qui concentre sur 80 000 m² plus de 300 entreprises, 4 000 salariés et accompagne 100 projets en incubation par an - célèbrera l'entrepreneuriat et l'innovation à travers les savoir-faire des entrepreneurs tech. Conférences avec des intervenants français et internationaux comme Laurent Alexandre sur l'intelligence artificielle et le travail, master classes d'experts du numérique (retail, supply chain, e-commerce, marketing, UX), démonstration des technologies de pointe des entreprises de l'écosystème ou encore rencontres one to one entre grandes entreprises et startups rythmeront la journée. Pour les startups participant au Demoday, exercice de pitch incontournable pour rencontrer l'adhésion des investisseurs, 12 d'entre elles présenteront leurs projets avec 5 minutes pour se présenter et convaincre leur cible.

Une journée au cœur de l'hyper hub numérique lillois pour rencontrer les acteurs Tech, apprendre, désapprendre, échanger, networker, entreprendre !

EuraTechnologies : hyper hub numérique dédié à l'entrepreneuriat

Implanté au sein des anciennes usines Le Blan-Lafont à Lille, depuis 2009, EuraTechnologies accompagne le développement de tous les entrepreneurs du numérique. 3ème pôle économique français, la Métropole Européenne de Lille a développé un ambitieux projet : réunir les différents acteurs du numérique -startups, entrepreneurs, PME, ETI, grands groupes, investisseurs, chercheurs, enseignants, étudiants - sur un même campus. Objectif : recréer 10 000 emplois d'ici 2020 dans une zone marquée par la disparition des emplois liés à l'industrie textile. Aujourd'hui, EuraTechnologies Lille s'étend sur 80 000 m2 et à l'horizon 2019 passera le cap des 10 hectares.

« Un seul leitmotiv guide notre écosystème : avoir un impact positif sur la société qui nous entoure. Impact sur les populations et les entreprises pour créer plus d'opportunités, plus de savoir, plus d'emplois... et ce en essayant de concerner tout le monde » explique Raouti Chehih, Directeur Général d'EuraTechnologies.

Depuis 2009, l'écosystème de la création d'entreprise et de l'innovation a permis de créer plus de 5000 emplois et d'atteindre 170 M€ de levées de fonds. EuraTechnologies accueille également 500 événements chaque année et apporte aux entreprises son expertise d'incubateur et d'accélérateur et la force de son réseau. Parmi les réussites d'EuraTech, on compte de nombreuses start-ups en croissance et PME innovantes qui font la force de l'écosystème : Drawer, DSD System, Mazeberry, Libertrip, La Revanche des Sites, Sencrop, Colisweb, Effipilot, Hobbynote, DejBox, Adictiz, Jooxter, Go Touch VR, Critizr, Ineat, Mapwize, CityMagine, WayKonect, Dagoma, Alterway, Niji, Thems,

Karnott, Taktus...

Un écosystème dense de PME innovantes créées sur les 9 dernières années qui échangent avec des ETI et des grands groupes également basés à EuraTechnologies comme Cap Gemini, Cisco, IBM, Tata Consultancy Services, Microsoft, associés à la dynamique globale des entrepreneurs du numérique.

Dans le top 10 des accélérateurs en Europe

Au cœur du triangle Londres-Paris-Bruxelles et précurseur de la French Tech, EuraTechnologies est classé dans le top 10 des accélérateurs d'Europe par Fundacity. Il accélère la transformation numérique de l'économie régionale à travers ses 3 programmes d'accompagnement pour entrepreneurs : Start pour l'incubation des porteurs de projets, Scale pour les startups en accélération et Grow à destination des futures PME innovantes ; et transforme aussi les compétences numériques du plus grand nombre à travers ses programmes d'acculturation et d'initiation à la robotique, au coding, destinés notamment aux enfants (EuraTech Kids) ainsi qu'à un public en reconversion professionnelle (BTech).

Une stratégie d'essaimage

Le modèle EuraTech d'accompagnement des porteurs de projet et d'accompagnement à la transformation numérique des grandes entreprises et corporates poursuit son essor. Le site de Blanchemaille, ouvert en 2015 sur 13 000 m² à Roubaix, est devenu le hub d'incubation et d'accélération des nouveaux champions du commerce connecté. Quarante partenaires experts, mentors, chercheurs constituent cet écosystème dédié au e-commerce. A Willems, un nouveau lieu expérimental et collaboratif a vu le jour en mai 2018 sur 1000 m2 entièrement dédié à la verticale des AgTech, pour les porteurs de projets innovants utiles pour la filière agricole.

Le réseau EuraTechnologies rayonne également à l'international avec l'idée forte du « Think global, Act local». Les entrepreneurs bénéficient d'un support particulier dans leur stratégie de déploiement à l'international avec une présence d'EuraTech dans les capitales les plus importantes du numérique : San Francisco, Dubaï, Shanghai, New York, Belo Horizonte au Brésil et grâce au « Stanford - Lille Innovation & Entrepreneurship Program ».

2020 : WENOV, campus numérique de la recherche et de la formation

Actuellement en construction, le nouveau projet de hub numérique de l'apprentissage baptisé WENOV, ouvrira ses portes en 2020. Il comprendra des écoles, des centres de formation, des fablabs, des showrooms, des centres de R&D, des espaces de coworking, une résidence pour chercheurs, et étudiants, des locaux pour les startups EdTech, une crèche et des commerces sur près de 23 000m2.

« Avec l'implantation de WENOV, EuraTechnologies atteindra plus de 10 hectares dédiés à l'entrepreneuriat, l'innovation et la formation. Il le propulsera comme le plus grand campus numérique européen » détaille Pierre de Saintignon, Président d'EuraTechnologies et Premier Adjoint au Maire de Lille.

Pour Damien CASTELAIN Président de la Métropole Européenne de Lille, l'enjeu économique et sociétal d'EuraTechnologies est ambitieux : « rendre son territoire de plus en plus attractif afin d'accueillir de nouveaux investisseurs et de nouvelles entreprises. »

WENOV, qui incarnera un modèle innovant de campus international, fertile pour la recherche, l'entrepreneuriat et l'emploi, permettra d'atteindre le cap des 10 000 emplois créés à l'horizon 2020.

EuraTech'Day Summer 2018: le 21 juin prochain de 9h à 22h

Programme & inscription gratuite par ici >> : http://www.euratechday.com/

+ d'infos sur www.euratechnologies.com

+ d'infos sur les programmes d'accompagnement aux porteurs de projet et entrepreneurs Tech :

Incubation : start.euratechnologies.com

Accélération : scale.euratechnologies.com