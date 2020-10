La relance, un formidable accélérateur de projets pour la Métropole du Grand Paris ?

Bruno Le Maire l'annonçait en ouverture du Sommet du Grand Paris : « La relance, c'est maintenant ». Et pour les huit acteurs politiques et économiques invités par La Tribune à débattre sur les questions du plan de relance et du cadre de vie des sept millions deux cents mille métropolitains, il n'y a pas de temps à perdre. « Il faut rappeler que la situation, c'est -37% de perte d'activités, des commerçants en souffrance et des start-ups en grande difficulté explique Geoffroy Boulard, vice-président délégué de la Métropole et maire du 17e arrondissement. Nous avons déjà mis en place des solutions inédites, comme le fonds Résilience qui vient en aide aux TPE-PME, mais nous avons peut-être aujourd'hui une occasion historique de redonner de la liberté aux entrepreneurs et de leur donner la possibilité d'innover et d'entreprendre plus que jamais. » À Paris comme dans les 130 communes de la Métropole, les commerces de centre-ville qui peinent à payer leurs loyers depuis le confinement auront particulièrement besoin d'aide pour rester ouverts ces prochains mois : « Des aides et des exonérations ont été mises en place poursuit Geoffroy Boulard, mais il faut continuer à mobiliser les maires pour donner de l'air aux commerçants. »

La construction de nouveaux logements au cœur de la relance...

Pour Nicolas Sarkozy, invité le matin même au Sommet du Grand Paris, la deuxième décennie de la Métropole doit donner la priorité au logement. Une idée partagée par Marc Villand, vice-président de la Fédération des Promoteurs Immobiliers, mais qui passe nécessairement par un dialogue avec les populations : « Il faut convaincre les métropolitains de la nécessité de construire. Trop souvent la densité est associée à la promiscuité et au virus et les bénéfices environnementaux des logements neufs sont sous-estimés, comme leur impact sur l'amélioration de la qualité de vie. Face à des populations frileuses, la ville résiliente doit transcender les échéances électorales, avec de nouveaux outils et une gouvernance peut-être plus forte de la métropole.» En parallèle, il faut aussi accélérer la construction des infrastructures et la mise en service du Grand Paris Express. « Le Grand Moscou a créé 73 stations de métro en sept ans, rappelle Geoffroy Boulard. Nous avons pris du retard, il faut aller beaucoup plus vite et simplifier les choses. »

... et de la future qualité de vie des métropolitains

Alors que plus de la moitié des métropolitains souhaitent partir dans une autre région pour gagner en qualité de vie, comment rendre la vie urbaine plus attractive ? Si la question se pose de repenser le concept de la « ville du quart d'heure » à l'ensemble de la métropole ou d'intensifier les efforts pour réduire les émissions de particules fines, le logement reste encore au cœur du débat. « Trop de Franciliens sont encore mal-logés rappelle Robin Rivaton, économiste et auteur de La Ville pour Tous. La Covid a mis en lumière la sur-occupation des logements et les situations de cohabitation forcée : la demande de nouveaux logements est très urgente, d'autant qu'elle permettra aussi de faire baisser le prix des loyers ». Pour Patrick Ollier, président de la Métropole du Grand Paris, « il faut accélérer le processus et mobiliser les maires, en gardant à l'esprit que la qualité de vie passe par l'architecture et l'urbanisme. À ce titre, nous sommes heureux d'annoncer que les travaux des 77 projets lauréats du Concours « Inventons la Métropole du Grand Paris », commenceront l'année prochaine, ce qui représente 10 milliards d'euros investis sur quatre ans et donnera à voir une audace architecturale exceptionnelle. » Bâtir pour relancer la métropole après la Covid ? Oui, mais en prenant en compte le besoin de nature des habitants, les phénomènes des îlots de chaleur et l'impact environnemental. « Aujourd'hui, il n'y a que 13% d'espaces naturels dans la métropole, conclut Antoinette Guhl, vice-présidente de la Métropole du Grand Paris. Nous avons dix ans pour passer à 30% en dé-bitumant les sols et faire du Grand Paris une grande éco-métropole mondiale. »