Les trophées #letsgofrance célèbrent les réussites françaises

« Je suis heureux d'être ici pour partager une certaine audace bien française en pleine grève des chemins de fer. Rien n'arrête l'optimisme français. LGF ne signifie pas La Grève Ferroviaire mais bien #LetsgoFrance ! » a lancé Christophe Barbier, journaliste et éditorialiste, très applaudi.

Bernard Gainnier, président de PwC France et Afrique Francophone, a enchaîné en célébrant l'originalité française : « je suis ravi d'être ici car ces Trophées#Letsgofrance constituent un élément très important de ce que nous réalisons chez PwC. La France est une signature reconnue dans le monde entier au niveau économique, culturel, gastronomique et historique. C'est cette image positive que nous voulons supporter, en étant l'étincelle qui va faire connaître ces réussites dont nous sommes fiers ».

Christophe Barbier a aussi rappelé que ce caractère français, avec ses défauts et ses qualités, participe de la fascination que notre pays exerce sur le monde. Notre côté « village gaulois » est souvent handicapant, mais il dénote aussi notre volonté d'être ensemble malgré ces vicissitudes selon Christophe Barbier, pour qui la chance de la France est d'être « un vieux pays » selon le mot de Dominique de Villepin : « notre histoire est un facteur puissant d'attractivité, de même que notre vie culturelle, gastronomique et la variété de nos paysages ». Mais pour l'éditorialiste, la France est aussi un pays innovant, qui a inventé le Minitel, « qui représente la proto histoire d'Internet », et la carte à puce. « Il faut être fier de cette inventivité qui nous donne l'image d'un peuple qui a du génie » a conclu l'éditorialiste politique.

Pascal Cagni, président de Busines France, a remis le Trophée de la catégorie entreprise ambassadrice de la France à l'international à SimforHealth. Il s'est félicité qu'en 2017 « plus de 33 000 emplois ont été créés ou maintenus par 430 entreprises françaises au rayonnement international, soit 16 % de plus qu'en 2016, ».

Pour la catégorie entreprise ambassadrice de sa région, c'est Pascal Teurquetil, président du groupe Muller, qui a décerné le Trophée à Biltoki : « je représente la vieille industrie qui sait se réinventer. Dans les territoires, il existe des savoirs faires et des talents incroyables qu'il faut valoriser ».

Le Trophée dans la catégorie produit de demain a été donné à Reverdir par Stéphanie Kuss, directrice du Réseau C.U.R.I.E : « l'innovation est une source de croissance actuelle et future. Et une partie de notre capacité innovante se trouve dans la recherche publique.

Parmi les douze finalistes, la moitié ont des liens de collaboration avec la recherche publique. L'année dernière, les professionnels de la valorisation ont généré 1,5 milliard d'euros de revenus et ils ont créé 310 entreprises ». Bernard Gainnier et Christophe Barbier ont remis ensemble le Trophée du dirigeant #LetsgoFrance à Alexia Perouse fondatrice d'iBionext. Christophe Barbier a célébré « le leadership à la française, le French flair, une donnée imprévisible ».

Pour le coup de cœur du jury, c'est la journaliste d'Europe 1 Raphaëlle Duchemin qui a décerné le Trophée à Meditect : « des coups de cœur, j'en accueille tous les matins, dans mon émission Label Entreprise. Des gens qui croient dans leur projet, et ont envie de faire, de faire en France et de faire bien ». « Ça rend optimiste des soirées comme ça » a observé Christophe Barbier, qui a remarqué que le mot « ensemble » a été l'un des plus prononcé, avec le terme « associé ». « Toutes les entreprises récompensées ce soir ont envie de rendre service à la planète et d'améliorer le sort des hommes. L'altruisme, ce n'est pas un second marché, c'est d'emblée la destination de ces activités. L'être est en train de l'emporter sur l'avoir » a conclut le journaliste. Une nouvelle manière d'envisager l'économie qui correspond complètement à la philosophie du mouvement #LetsgoFrance et aux valeurs de PwC.

LE PALMARÈS DES TROPHÉES #LETSGOFRANCE

Catégorie entreprise ambassadrice de la France à l'international

SimforHealth

La formation des personnels soignants grâce à laréalité virtuelle

Catégorie entreprise ambassadrice de sa région

Biltoki

Des halles gourmandes pour redynamiser les centres villes

Catégorie produit de demain

Reverdir

Un hydro rétenteur 100 % naturel pour lutter contre le stress hydrique

Catégorie dirigeant #letsgofrance

Alexia Pérouse, IBionext

Un fonds pour financer les jeunes pousses de la biotech

Prix Coup de Coeur du Grand Jury

Meditect

Une application mobile pour détecter les faux médicaments

Prix Coup de Cœur des internautes

Les Franjynes

Des franges adaptées à l'alopécie pour remplacer les perruques