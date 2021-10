Les 2 piliers de la gestion comptable des autoentrepreneurs

Bien choisir son compte bancaire professionnel

Quelle que soit votre activité, avant d'encaisser (ou de décaisser), un compte bancaire est indispensable. Voyons ensemble comment choisir la bonne offre bancaire.

Le compte professionnel est-il indispensable ?

Avant de vous lancer, il convient de rappeler quelques notions juridiques en lien avec vos obligations d'autoentrepreneur. En effet, le diable se trouve parfois dans les détails.

Depuis 2015, la loi vous impose d'avoir un compte dédié d'autoentrepreneur. Précisément, l'Article 94 de la Loi n° 2014-1554 (Article L133-6-8-4) dit : « Le travailleur indépendant [...] est tenu de dédier un compte [...] l'exercice de l'ensemble des transactions financières liées à son activité professionnelle. »

Depuis 2020 toutefois, vous n'êtes tenu d'avoir un compte dédié que si vous avez encaissé plus de 10 000 euros par an avec votre activité. De plus, si le compte dédié est imposé, rien n'indique que votre compte doit spécifiquement être un compte professionnel.

Quels sont les besoins bancaires d'un autoentrepreneur ?

Toutes précisions légales faites, le compte professionnel reste préférable. Mais que doit-il contenir comme services ? Pour cela, vous devez définir les besoins de votre activité :

● quels moyens de paiement ;

● quels moyens d'encaissement ;

● quels produits d'assurance ;

● quels produits d'épargne ;

● quelles fonctionnalités comptables ;

● quel accompagnement ?

Tous ces éléments sont capitaux pour choisir la meilleure offre. Et méfiez-vous, se diriger vers la banque la moins chère est souvent contre-productif. Préférez nettement une banque qui réponde parfaitement à vos besoins.

Où ouvrir un compte bancaire professionnel ?

L'offre bancaire se diversifie, et se complexifie. Aussi, ouvrir un compte bancaire pour autoentrepreneur peut se révéler délicat dès lors qu'il faut démêler la jungle des offres. Voici quelques pistes de réflexion.

La banque traditionnelle, la diversité des services

Comme autoentrepreneur, ouvrir un compte dans une banque traditionnelle est très facile. Ces établissements vous dirigeront cependant vers une offre réservée aux professionnels. Toutefois, cette option n'est pas à jeter à la poubelle. Les banques traditionnelles, bien que plus onéreuses, offrent un panel plus étendu de services. Par ailleurs, avec une présence physique, n'oubliez pas que vous pouvez tenter de négocier le prix de votre compte.

La banque en ligne, à manier avec prudence

Les banques en ligne, avec leurs offres gratuites, séduisent beaucoup d'autoentrepreneurs. Pourtant, la réalité n'est pas aussi glamour. En effet, beaucoup de ces enseignes n'acceptent pas les autoentrepreneurs. Vous risquez donc de voir votre compte fermé si la banque se rend compte que vous utilisez le compte à titre professionnel. Prudence donc même si certaines banques proposent des offres dédiées, mais payantes.

La néobanque, une offre bien pensée

Les offres des néobanques sont incontestablement pensées pour les autoentrepreneurs. Peu onéreuses, elles s'adaptent à votre statut et à votre évolution. Certaines embarquent des outils de gestion dédiés. Attention, avec ce type de compte vous devez être conscient qu'il ne permet pas le dépôt d'espèce et de chèques. De plus, les découverts sont interdits, mais est-ce vraiment une mauvaise chose ?

Bien choisir son logiciel de facturation

En France, des lois strictes régissent l'utilisation d'un logiciel de facturation. Adieu donc les bons vieux documents Excel. Place aujourd'hui à des solutions professionnelles pour gérer votre activité. Mais pourquoi s'arrêter à la simple facturation ? De nombreuses solutions en ligne vous offrent la possibilité de gérer l'intégralité de votre activité, et plus encore. Décryptage.

Pourquoi choisir un logiciel de gestion en ligne ?

La gestion d'une entreprise ne se limite pas à l'émission de factures. Ce serait trop simple. Les tâches sont plus complexes et comprennent aussi la gestion des dépenses, la gestion des clients et les déclarations administratives. Un bon outil de gestion en ligne le fait pour vous. Concrètement, voici pourquoi utiliser ce type de logiciel :

● rentabiliser son temps avec tous les documents en un seul endroit ;

● rendre des documents professionnels et dans les clous de la loi ;

● garder les documents dans un endroit tout à fait sécurisé ;

● faciliter les opérations comptables et administratives.

Que doit embarquer un bon logiciel de gestion ?

Selon vos besoins, un bon logiciel de gestion embarque des services pour :

● les émissions de devis et de factures ;

● un suivi comptable complet avec les dépenses et les rentrées ;

● un suivi de rentabilité ;

● une base active client, notamment pour gérer la relance client lors des impayés.

Gérer une entreprise n'est pas forcément inné pour tous. Pour répondre aux exigences légales en la matière, une bonne banque et un logiciel de gestion vous facilitent grandement la tâche.