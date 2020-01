Little Big Change à l'assaut du marché de la couche pour bébé

Little Big Change, ou l'art de réinventer la couche pour bébé

Little Big Change a fait un pari risqué : celui de s'imposer sur le marché de la couche bébé. Dans un secteur dominé par des leaders historiques, cette entreprise dont le site de production est situé en Allemagne parvient à se démarquer avec une offre originale. Elle substitue ainsi des formules d'abonnement aux traditionnels packs de couches distribués dans les grandes surfaces. Or, les formules d'abonnement Little Big Change connaissent un franc succès sur un marché pourtant peu dynamique. Comment expliquer cette réussite ?

Couches bébé : un marché en pleine révolution

Si le pari de Little Big Change était si risqué, c'est bien à cause du manque de dynamisme de son marché. La couche pour bébé peine, depuis plusieurs années, à se réinventer. Par ailleurs, les leaders traditionnels sont confrontés à des obstacles majeurs, à commencer par la diminution de la natalité en France. Ainsi, les ventes de couches en grande surface enregistraient une perte de 7,5 % pour la seule année 2017, contre 5 % en intégrant des réseaux de distribution digitaux (sites web, réseaux sociaux). Enfin, le secteur souffre cruellement de la défiance des consommateurs. En janvier 2019, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) alertait le gouvernement sur les substances toxiques encore utilisées pour traiter et blanchir les couches. Un problème de confiance que la marque Little Big Change a su exploiter avec intelligence.

Little Big Change, un acteur qui répond aux nouveaux enjeux de consommation

Le succès de Little Big Change ne repose pas seulement sur la composition de ses couches bébé, qui bénéficie de la certification Oeko-Tex Standard 100. Il se fonde également sur une communication efficace et un effort de transparence largement apprécié par les consommateurs. La stratégie marketing de la start-up fait ainsi la part belle aux emballages recyclables, aux couches partiellement biodégradables ou encore à l'absence de substances nocives pour les enfants. Par ailleurs, les formules d'abonnement sans engagement offrent un service innovant à des parents débordés. Ces derniers n'ont qu'à choisir la taille des couches (avec ou sans lingettes), la date de la première expédition et la fréquence de livraison. Ils reçoivent ensuite leurs couches directement à domicile : un atout de taille pour se démarquer des leaders historiques du secteur.