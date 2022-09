Louer son téléphone : la prochaine révolution ?

mobile.club a parfaitement compris l'essor du marché du smartphone (qui a atteint 450 milliards de dollars en 2021) et propose un service complet et sans frais caché comprenant une assurance contre la panne, la casse et le vol, ainsi que la possibilité de changer de smartphone autant de fois que le client le désire pendant toute la durée de son abonnement.

Avec l'ambition de permettre à tous de financer leur smartphone et à terme leurs appareils multimédia (ordinateurs, tablettes, etc...) sans devoir dépenser un Smic chaque année, mobile.club a su séduire plus de 30 000 clients particuliers et plus de 300 entreprises grâce à son offre de location de smartphone.

La recette ? Un back-office fluide et robuste, développé à la main par l'équipe Tech de mobile.club et une maîtrise parfaite de la chaîne de valeur de ses produits.

Fort de son expérience chez Save, Damien Morin a su s'entourer des meilleurs partenaires afin de sourcer, tester, reconditionner et même assurer tous les produits en interne. Ce qui confère à mobile.club une gestion totale et parfaite de la valorisation de sa flotte.

Chaque smartphone vivra donc plusieurs vies aux mains de plusieurs clients !

Et côté client alors ? Que ce soit pour un particulier ou pour une entreprise, le parcours d'achat est tout aussi intuitif que chez les plus grandes marketplace, mais sans les petits astérisques. Tout est personnalisable, de la capacité du téléphone au modèle, le tout dans un contrat de 2 pages clair et concis.

Comme dit précédemment, il est possible de changer de smartphone pendant son abonnement afin de profiter des dernières nouveautés du catalogue. Là encore, le service est au petit soin : le membre du club reçoit d'abord son nouveau téléphone pour transférer ses données en toute tranquillité, avant de renvoyer son ancien smartphone à une nouvelle vie.

Petit plus offert à ne pas négliger lorsqu'on fait partie du club : les smartphones sont reçus sous 48h avec une coque, un chargeur et même une vitre en verre trempée déjà installée.