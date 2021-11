Portage salarial : un compromis idéal entre liberté et sécurité

Devenir salarié indépendant, vous y avez pensé ? Non, ce n’est pas une contradiction dans les termes : il est possible de bénéficier de la liberté de l’entrepreneur ET de la sécurité du salarié par le biais d’un même statut. C’est ce qu’on appelle le portage salarial, et c’est un excellent compromis entre le salariat et l’entrepreneuriat. Explications.