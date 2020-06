Pour quelles raisons créer une société à Dubaï ?

Des avantages fiscaux, politiques, économiques et juridiques

Parmi les atouts qui font de Dubaï un pôle d'attraction pour les entrepreneurs du monde entier, citons notamment :

Une fiscalité attractive : un professionnel qui souhaite créer son entreprise aux Émirats bénéficiera d'avantages fiscaux. L'impôt sur les sociétés est absent et aucune retenue à la source n'existe. Introduite depuis 2018, la TVA ne concerne pas les sociétés Offshore.

Une situation politique et économique favorable : Dubaï est un pays qui se distingue par son économie florissante. La création de sociétés à Dubaï étant réglementée, le pays ne figure pas sur la liste noire des paradis fiscaux. La stabilité politique du pays favorise aussi le dynamisme économique.

Une grande souplesse juridique : un processus d'immatriculation simplifié, un droit local moderne et souple, etc.

Un système bancaire efficace : le réseau bancaire à Dubaï est large et fiable. L'Internet banking y est aussi très performant.

Quid des zones franches à Dubaï ?

La ville des Émirats arabes unis est réputée pour la présence de nombreuses zones franches. Il s'agit de zones géographiques dont les avantages en matière de fiscalité favorisent les investissements et stimulent l'activité économique du pays. Une entreprise française qui choisit de s'y implanter profitera d'un contexte très favorable. Elle sera notamment assurée de détenir 100 % de son capital. Les sociétés implantées en zone franche bénéficient aussi d'un cadre dépourvu de contraintes : absence de barrières commerciales et de quotas, infrastructures modernes, procédures d'importation et d'exportation simplifiées, etc. Pour connaître les modalités d'installation d'une société à Dubaï, il est bon de solliciter les conseils d'experts tel le groupe Merritt Middle East.

Quel type de société créer à Dubaï ?

Il existe plusieurs possibilités pour implanter sa société aux Émirats arabes unis. Parmi les différents types d'entreprises présents à Dubaï, on retrouve la société Offshore. Non-résidente aux Émirats, elle est généralement créée par des professionnels de l'import-export, de l'immobilier ou encore des holdings. Elle permet de bénéficier d'une fiscalité nulle dans un pays qui offre de solides garanties au niveau bancaire. Résidente aux Émirats, la société Free-Zone est l'autre type de société qu'il est possible de créer à Dubaï. Elle offre également de nombreux avantages dont la possibilité d'embaucher du personnel sur place et d'avoir des fournisseurs aux Émirats.

Grâce à sa fiscalité avantageuse et son attractivité économique, Dubaï dispose d'arguments convaincants pour inciter les entrepreneurs à y installer leur société.