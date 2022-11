Pourquoi est-ce important d’obtenir une certification en anglais ?

Comment se préparer à une certification d'anglais ?

Afin d'arriver en toute confiance le jour de l'examen, pensez à vous préparer selon vos méthodes de travail. Au quotidien, quelques techniques d'apprentissage peuvent vous permettre de progresser, comme le visionnage de films et de séries en anglais sous-titré anglais (VOST), la correspondance quotidienne avec des anglophones ou encore l'écoute attentive de chansons anglophones.

Vous pouvez également suivre des cours d'anglais dont l'intensité vous met dans les meilleures conditions en prévision du test final. Suivre une formation d'anglais axée sur la préparation d'un examen spécifique vous permet de connaître la rigueur et le déroulé de l'examen le jour J, puisque vous y êtes préparés avec les autres candidats. Vous diversifiez par la même occasion votre vocabulaire, travaillez votre prononciation et précisez votre grammaire afin de vous démarquer lors des expressions écrites et orales.

Le coût constitue parfois un frein majeur, mais sachez que de nombreuses formations peuvent être entièrement ou en partie financées (cours et examen final) grâce à vos crédits CPF (Compte Personnel de Formation).

Le TOEIC

Peu importe votre niveau, vous pouvez effectuer le test du TOEIC (Test of English for International Communication). Il consiste en deux sections : une compréhension écrite et une compréhension orale. Vous répondez à un questionnaire à choix multiple dans les deux parties. Le TOEIC s'adresse particulièrement aux candidats souhaitant inscrire leur niveau dans un contexte professionnel.

À l'issue de l'examen, l'organisme soumet les résultats dans un délai de deux jours ouvrés. Vous ne pouvez pas "rater" le TOEIC. En réalité, vos résultats sont établis en fonction de vos bonnes réponses et du barème en vigueur. Il est bon de savoir que le score maximal est de 990 points et qu'obtenir 800 points est déjà considéré comme un très bon résultat. Notez également que la certification est valable deux ans dans le pays de passage.

Le TOEFL

L'organisme ETS Global a créé 4 différents tests TOEFL (Test of English as a Foreign Language) qui concernent plutôt les étudiants souhaitant officialiser leur niveau académique. Comme pour le TOEIC, il s'agit de tests de compréhension écrite et orale. Très prisé par les étudiants qui concourent à l'entrée dans des grandes écoles, le TOEFL est un atout qui vous permet de vous démarquer par rapport aux autres candidats. Le score maximal de 120 points vous garantit un niveau C1 (échelle CECLR), mais l'obtention de 90 points symbolise déjà un succès à l'examen.

L'IELTS

Le test IELTS (International English Language Testing System) s'adresse quant à lui aux personnes souhaitant intégrer une université anglophone ou même s'expatrier dans un pays anglophone (Royaume-Uni, Etats-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande).

L'examen est noté sur une échelle de 0 à 9. Chaque score correspond à une interprétation du correcteur.

Par exemple, si le candidat est capable de se faire comprendre de manière générale sans pour autant être à l'aise d'un point de vue linguistique dans une conversation sur des sujets qu'il n'a pas préparés, la note accordée sera 4/9. Le candidat obtient 5,5/9 si l'examinateur estime qu'il maîtrise la langue avec quelques approximations. La note de 9/9 est atteinte en cas de bilinguisme.

L'IELTS est le test idéal pour vous positionner sur votre niveau d'anglais réel avant de vous aventurer à l'étranger. Comme les deux autres tests, les épreuves de l'IELTS se divisent ainsi :

Une compréhension écrite

Une compréhension orale

Une expression écrite

Une expression orale face à l'examinateur

Obtenir une de ces certifications est la preuve d'une ferme volonté d'insertion universitaire ou professionnelle qui ne manquera pas de jouer en votre faveur pour vos futurs projets.