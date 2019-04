Smartphone pliable, quelles sont les prochaines nouveautés ?

(Crédits : DR)

Les smartphones apportent chaque année des innovations majeures qui révolutionnent le marché. L’année 2019 n’échappe pas à la règle puisque les constructeurs ne finissent plus de nous étonner. Dernièrement, il est prévu une sortie prochaine d’un smartphone pliable. L’écran peut alors se plier pour être plus simple à transporter et ensuite se déplier pour pouvoir profiter d’une qualité d’écran optimale. Un compromis original et innovant qui révolutionne totalement le marché.