Tour d’horizon des meilleurs lieux de séminaire actuels

De plus en plus, on assiste à la privatisation de lieux et l'émergence d'espaces privés avec une organisation sur mesure pour répondre au mieux aux besoins de cadres de rencontres professionnelles.

Les meilleurs lieux de séminaire actuels à Paris

LeStudio de Paris 9è

Des centaines de cadres atypiques que proposent les entreprises spécialisées comme Officeriders au cœur de Paris, le club Arty LeStudio du 9è reste un exemple des types d'offres exceptionnelles parmi lesquelles vous aurez à choisir.

En fait, Officeriders est un spécialiste en fourniture d'espaces de travail atypiques pour une expérience unique en termes d'événements professionnels. Vous pouvez visiter son site internet ici : https://www.officeriders.com/fr.

Parlant du Club, il est idéal pour un séminaire d'environ 23 à 35 personnes. Espace assez grand pour une réunion ou une formation en groupe, il dispose également d'une salle secondaire capable d'accueillir un sous-groupe de 5 à 10 personnes. En voici quelques caractéristiques :

Services essentiels : paperboard, projection et support TV ;

Equipement : Wifi, climatisation, machine à café, bouilloire, réfrigérateur, etc. ;

Boissons chaudes et repas ;

Transport à proximité à moins de 170 m ;

Disponible du lundi au dimanche.

Le Jazzy loft du 11è

Le Jazzy loft logé dans le 11è arrondissement de Paris est une ancienne manufacture rénovée pour répondre aux besoins de lieux de réunions et d'événements professionnels pour les entreprises désireuses de sortir du cocon habituel de leurs locaux.

Parlant de dépaysement, cet espace de 120m² reste un parfait contraste avec les quatre murs d'une boîte de par son architecture et son décor d'exception le tout baigné dans une ambiance cosy et vintage.

Il dispose de tout ce qu'il faut en termes d'équipements et de services pour que vous et vos collaborateurs ainsi que vos partenaires et fournisseurs y soyez à votre aise lorsque vous y organisez une réunion, une formation ou un séminaire.

Des espaces atypiques partout dans Paris

Du 1er au 20è arrondissement de la capitale française, de nombreux cadres privés atypiques rivalisent en termes de logistique, de services, d'espace, de décoration pour offrir à leurs locataires une expérience unique quel que soit le type d'événement professionnel.

Pour citer quelques autres meilleurs lieux de séminaire du moment, on évoquera :

Le showroom Léon Cœur Marais au 3è ;

Woom, la maison atypique avec verrière du 10è ;

Le loft du pianiste dans le 11è ;

Le City Loft Louvre/Les Halles ;

La Maison du Sage dans le 3è.

A l'instar de tous les autres espaces en location à Paris, ces différents cadres sont privatisables et personnalisables à souhait pour répondre à vos exigences en termes de commodité, d'équipement et de budget.

Des offres alléchantes dans toute l'île de France

Qu'il s'agisse d'espaces privés atypiques ou d'établissements conventionnels, les endroits les plus cotés du moment pour les séminaires et les rencontres professionnelles sont nombreux dans l'IDF et toute la France.

Le Reef Club

Envie d'un cadre privé et spacieux pour réunir vos collaborateurs et partenaires pour une rencontre à la fois conventionnelle et décontractée, le Reef Club est une réponse idéale avec ses 380m².

Situé à Boulogne-Billancourt au Face 11, Quai du 4 septembre, ce cadre d'exception et personnalisable à votre goût est doté d'un équipement moderne avec un service sur mesure pour s'aligner au mieux avec vos attentes.

Vous pouvez y réunir jusqu'à 180 participants en groupe et sous-groupe pour votre séminaire, formation, team building, etc.

Il s'agit d'un cadre confortable dont l'ambiance sera une source d'inspiration et de stimulation pour votre équipe, atouts qui ne manqueront pas de booster leurs performances pour une meilleure atteinte des objectifs de votre rencontre.

Cool and Workers Neuilly

Logé à l'avenue Charles de Gaulle à deux pas de la défense, Cool and Workers est un espace de coworking atypique très branché et convivial.

Fort de ses 500m² environ, il peut réunir jusqu'à 220 personnes pour des moments à la fois de travail et de détente. Il répond parfaitement au besoin de travailler en groupe tout en offrant la possibilité de s'isoler au besoin.

Son positionnement parmi les meilleurs lieux de séminaire du moment ne tient pas du hasard mais de la qualité de l'équipement et du service sur mesure qu'il offre pour une rencontre professionnelle réussie.