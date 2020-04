Visual Planning, le couteau suisse du SI

Vous êtes le Directeur Commercial de STILOG, éditeur du logiciel Visual Planning. Pouvez-vous nous présenter votre société ?

STILOG est une société française spécialisée dans les services du numérique, elle a été créée en 1991 par Christophe Poirmeur et François Berthelot, deux ingénieurs passionnés qui sont toujours aux manettes de la société aujourd'hui. STILOG est une ESN dont la vocation est de développer des logiciels de calcul scientifique notamment pour l'énergie et l'aéronautique. C'est aussi un éditeur de logiciel depuis 1996, date de première commercialisation de VISUAL PLANNING. Cette double activité ESN / édition de logiciel se matérialise aujourd'hui sur nos deux sites, Nanterre pour Visual Planning et La Ciotat pour l'ESN. Nous disposons aussi d'une filiale aux États-Unis, STILOG INC qui connaît depuis 2014 un développement rapide.

En parlant de croissance...

Elle a été soutenue sur l'ensemble du cycle de vie de l'entreprise qui a réalisé un chiffre d'affaires de 12 M € en 2019. Elle est très soutenue aux États-Unis où le CA progresse de 50 % chaque année. Nous réalisons également de belles progressions au Royaume-Uni et sur le Benelux. STILOG aujourd'hui c'est 140 collaborateurs. L'ensemble de l'effectif dédié à l'édition de Visual Planning opère depuis Nanterre, le siège de l'entreprise.

De beaux acquis et de belles perspectives. Avez-vous suscité des appétits ?

Oui et nous sommes maintenant intégrés à ICE GROUPE (France), groupe intervenant essentiellement dans l'ingénierie technique et logicielle, les automatismes et contrôles commandes et les systèmes embarqués. Le groupe fonctionne plus comme une fédération d'entreprises qu'un groupe intégré au sens strict du terme. La différence tient à l'autonomie décisionnelle de chaque entreprise : elle reste pleine et entière sur toutes les décisions stratégiques. En parallèle STILOG profite des fonctions support du groupe : finance, comptabilité, juridique. ICE GROUPE fonctionne comme un socle pour STILOG qui lui apporte en retour une activité qui s'inscrit en synergie des autres sociétés du groupe. Par ailleurs, STILOG a obtenu en 2018 la certification ISO 9001 pour ses deux activités ESN et édition.

Venons-en maintenant à VISUAL PLANNING (VP), un logiciel de gestion des ressources et de planification opérationnelle. Pouvez-vous préciser ?

Comme son nom l'indique il s'agit de proposer du planning de façon visuelle, mais il faut bien admettre qu'au fur et à mesure de ses développements VP est devenu bien plus qu'un simple planning visuel (le logiciel en est à la 7ème version, NDLR). Il permet aujourd'hui de gérer tout type de ressources : humaines, matérielles (véhicules, machines, salles, etc.) ainsi que les clients, les commandes, les projets... VP permet d'effectuer de manière simple, intuitive et collaborative la planification opérationnelle des ressources au quotidien et à tous les niveaux. C'est aussi un outil proposant de nombreuses fonctionnalités de pilotage de l'activité et d'aide à la décision.

RH, interventions, projets ou chantier, production, on a affaire à un véritable couteau suisse ! Quel intérêt à un tel regroupement ?

Il n'y a que des avantages pour nos clients, qui n'ont plus à multiplier les solutions, les interfaces et les logiques d'utilisation et de fonctionnement des progiciels existants. VISUAL PLANNING s'inscrit en complément des ERP et évite même à certains de nos clients de mettre en place un ERP, les ERP restant des solutions assez coûteuses et lourdes à mettre en œuvre. Néanmoins VP n'a pas pour vocation d'être le référentiel principal de l'entreprise, c'est pourquoi nous l'avons toujours développé avec une exigence forte sur ses capacités d'interfaçage, notamment avec les principaux ERP du marché.

VP est donc un outil qui peut concerner tous les acteurs de l'entreprise depuis le collaborateur, acteur d'un processus métier, jusqu'aux chefs de projet, responsables de service, de filiale et cadres de direction et dirigeants. Grâce aux paramétrages effectués en amont et aux droits accordés en fonction du profil d'utilisateur, chacun y trouve ce dont il a besoin : de la simple consultation des plannings, à la gestion des ressources et la planification opérationnelle jusqu'aux indicateurs clefs de l'activité.

Qu'en-est-il de la dimension collaborative de VP ?

Elle est en temps réel : chaque modification apportée par un utilisateur est immédiatement visible pour l'ensemble des utilisateurs accrédités, quel que soit le nombre d'utilisateurs connectés simultanément, jusqu'à plusieurs milliers pour certains de nos clients. Les utilisateurs peuvent être notifiés par la messagerie instantanée interne, mais aussi par SMS, mail, flux RSS ou via leur agenda de messagerie. VP est accessible à chacun selon son besoin : « VISUAL PLANNING », le client riche des planificateurs, VPPORTAL l'outil des utilisateurs quotidiens accessible simplement via le navigateur ou VPGO l'application mobile Android et iOS pour les utilisations nomades. A noter que VP propose entre autres une authentification de type SSO (single sign on) qui permet à l'utilisateur de passer d'une application à une autre sans avoir à s'authentifier de nouveau. Les données transitent de manière cryptée et hautement sécurisée, que le progiciel ait été déployé en mode SaaS ou on premise.

Qu'en est-il du déploiement de VP ? Quelles différences entre un déploiement SaaS et on premise ?

Un déploiement en mode SaaS est idéal pour une entreprise qui ne dispose pas de l'infrastructure informatique nécessaire ou qui ne souhaite tout simplement pas assurer la gestion de sa configuration : sauvegardes, mises à jour, garantie de disponibilité... Pour les autres, le déploiement on premise se fait en étroite collaboration avec nos équipes et nous assurons le transfert de compétences pour que nos clients accèdent à un bon niveau d'autonomie.

Venons-en à l'interfaçage avec les outils existants du SI. Quelles sont les capacités de VP ?

Elles sont... illimitées ! On est, avec l'accessibilité, la rapidité et la sécurité, sur un axe de développement très fort de VP. Deux modalités d'interfaçage :

La fonctionnalité d'import/export simple (par exemple avec Excel...) ou complexe qui permet de planifier et de déclencher à distance les imports/exports.

L'API qui permet aux développeurs de l'entreprise d'accéder à bon nombre de fonctionnalités de VP pour assurer le développement de passerelles et de web services quand ils ne sont pas déjà existants. On peut aussi développer des applications tierces sans aucun rapport avec VP, le champ d'action est très large. VP s'interface ainsi avec un grand nombre de solutions du marché : SAP, Dynamics Nav, SAGE, Divalto, les SIRH et beaucoup d'autres.

Comment procédez-vous pour le déploiement puis l'accompagnement de vos clients en phase d'exploitation ?

Nous fonctionnons en mode AGILE. Analyse, conception, paramétrage, déploiement, formation : nous construisons une offre d'accompagnement sur-mesure pour chaque client en adaptant notre offre de service à chaque contexte.

Selon la taille des entreprises et du projet, l'analyse peut consister en de véritables ateliers de conception en collaboration avec les personnes clefs chez notre client. Selon les cas, cela peut aller jusqu'à un audit organisationnel avec conseils sur les processus métier du client. Au final les bénéfices pour l'entreprise vont bien au-delà de la simple mise en œuvre d'un énième outil du SI !

En fonction des contraintes du client ou du projet, nous proposons au fur et à mesure de l'avancement du projet des restitutions intermédiaires des travaux de paramétrage de la solution : elles nous permettent de faire le point régulièrement avec nos clients et de faire évoluer le projet dans le bon sens de façon extrêmement rapide.

Nous attachons une importance toute particulière à la conduite de changement : dans la mesure où les habitudes des utilisateurs, voire parfois leurs modes de travail sont impactés les formations sont bien entendu un élément clé du dispositif. Elles sont souvent complétées par la création de rédactionnels spécifiques : spécifications fonctionnelles ; modes opératoires, sortes de manuels spécifiquement destinés à des utilisateurs x ou y en ciblés sur une fonctionnalité spécifique ; contrats d'interfaces récapitulant les modalités d'interfaçage entre VP et un progiciel existant, etc...

Nous fonctionnons ensuite pour la phase d'exploitation avec des contrats de maintenance, un support fonctionnel par hotline ou ticketing et aussi la TMA (tierce maintenance applicative) qui est une sorte de support premium ou le client nous délègue toutes la MCO (maintien en conditions opérationnelles) de son projet et n'a plus à s'occuper littéralement... de rien !

VP est donc un progiciel complet, évolutif et ouvert, accompagné d'une offre de service sur-mesure. Qu'en est-il de la business intelligence ?

Puisque son champ d'application est très large VP est le réceptacle d'un grand nombre de données signifiantes. Une partie est exploitée en direct sur VP qui se veut un outil d'aide à la décision avec les différentes vues proposées, les rapports d'évènements, les différents outils de type « indicateurs ». En parallèle, et toujours grâce à la puissance des fonctionnalités d'interfaçage, l'ensemble des données est disponible pour les outils de business intelligence. On peut citer Report One, Tableau Software, Power BI et bien sûr Excel.

Prochaine version de Visual Planning ?

Nous lançons la version 7 ce printemps, nous l'avons déjà présentée à nos clients en Janvier au Musée du Quai Branly, comme nous le faisons tous les 18 mois environ, pour chaque nouvelle version. Cette année nous avons perfectionné l'ergonomie et ajouté de nouvelles fonctions. On peut citer VP BLUEPRINT qui permet de greffer des données sur un plan, le rendant ainsi interactif et support de la planification ! Ou le DASHBOARD qui permet de personnaliser l'écran d'accueil au moyen de widgets qui consolident l'information disponible sur VP.

Pour finir, une petite projection sur l'avenir du SI ? Quelles qualités devront avoir les outils de demain ?

Une intégration naturelle des outils les uns aux autres, c'est la clé pour un fonctionnement fluide dans l'entreprise et un gain significatif en performance. Le caractère intuitif des interfaces est tout aussi important. Les outils pris dans leur ensemble sont complexes mais ils doivent être simples d'utilisation pour tous les profils d'utilisateurs, chacun selon son besoin.