"L'Appel Tech for good" de Macron signé par 73 patrons : une coquille vide ?

De belles promesses la main sur le cœur. Lundi 30 novembre, l'Elysée et le cabinet de conseil McKinsey ont dévoilé "l'Appel Tech for good", un texte signé par 73 patrons de la tech mondiale, qui les engage à mobiliser leurs énormes moyens pour améliorer la société dans tous les domaines, notamment la transition écologique, la lutte contre la haine en ligne, la protection des données et même la justice fiscale.

Le texte est le résultat du "sommet intermédiaire" tenu mi-novembre pour préparer le troisième sommet Tech For Good, reporté à juin 2021 en raison de la crise sanitaire. A quelques exceptions près, Emmanuel Macron a obtenu la signature des acteurs majeurs de la tech mondiale. Parmi les 73 signataires figurent deux des quatre Gafa -Google et Facebook-, des géants comme Huawei, Microsoft, Ericsson, Oracle et IBM, des grands groupes français -Orange, Iliad-SFR, BNP Paribas, Engie, L'Oréal, La Française des Jeux...-, des licornes, startups et fonds d'investissements majeurs -Uber, Deliveroo, Doctolib, BlaBlaCar, Criteo, Backmarket, les fonds Balderton et Atomico...- et bien sûr des acteurs phares de la "tech for good" comme Chance, Hello Tomorrow ou OpenClassrooms.

