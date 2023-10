Grâce aux milliards de Google et Amazon, Anthropic refait son retard sur OpenAI

ChatGPT, l'IA générative de la startup OpenAI soutenue par Microsoft, a toujours une vraie longueur d'avance sur le marché. La concurrence ne se laisse pas abattre pour autant. Une autre méga-startup américaine, Anthropic, met les bouchées doubles en matière de financement pour rattraper son retard. En fin de semaine dernière, elle a obtenu un nouveau soutien financier de poids de la part de Google. Ce dernier a annoncé son intention d'investir 2 milliards de dollars dans l'entreprise.

L'opération se déroule en deux temps, avec 500 millions de dollars d'investissements immédiats, puis 1,5 milliard dans les prochains mois, le tout sous la forme d'obligations convertibles en actions. L'objectif : permettre à Claude, le chatbot d'Anthropic lancé cet été dans sa version grand public, de rivaliser à terme avec ChatGPT dans la course mondiale à l'intelligence artificielle générative, c'est-à-dire la capacité de produire du texte et des images à partir de simples consignes écrites.

Les trois géants du cloud veulent leur champion de l'IA générative

L'investissement de Google dans Anthropic est très similaire à celui d'Amazon dans la même startup, réalisé il y a à peine un mois, fin septembre. Le numéro un mondial du e-commerce et du cloud avait annoncé jusqu'à 4 milliards de dollars d'investissements dans la jeune pousse d'ici au premier trimestre 2024, dont 1,25 milliard immédiatement, le tout également sous la forme de dette convertible en actions.

En plus des modalités de financement, les participations des deux géants s'accompagnent d'accords commerciaux similaires dans le cloud. Google et Amazon mettent à disposition leurs clouds respectifs, afin d'entraîner les grands modèles de langage (LLM) d'Anthropic, qui nécessitent une puissance de calcul immense, nourrie par les processeurs derniers cri de Nvidia, très onéreux.

Ainsi, la course à l'IA générative prend la forme d'une compétition féroce entre les trois leaders mondiaux du cloud : Amazon, Microsoft et Google. Comme Microsoft a pris de l'avance grâce à son investissement gagnant dans la startup OpenAI, éditeur de ChatGPT, Amazon et Google ont décidé de miser sur le même cheval, la startup Anthropic, pour tenter de rattraper leur retard. Ce qui aboutit à la situation paradoxale où le numéro 1 mondial du cloud, Amazon, et le numéro 3, Google, mettent tous deux leurs forces au service d'Anthropic pour contrer le numéro 2, Microsoft. De manière cocasse, Amazon comme Google revendiquent tous deux d'être « le partenaire cloud privilégié » d'Anthropic. Google développe par ailleurs ses propres LLM et son propre équivalent de ChatGPT, Bard, qui peine encore à décoller. Son investissement dans Anthropic dans le sillage d'Amazon peut se comprendre comme sa volonté de placer des œufs dans le maximum de paniers.

L'enjeu est énorme pour les leaders du cloud, car l'IA générative est amenée à devenir une composante des logiciels et à bousculer de nombreux métiers et secteurs. Il est donc stratégiquement crucial d'intégrer l'IA générative aux offres de cloud, pour conserver à terme leurs parts de marché... et le verrouiller encore plus en utilisant l'IA générative comme facteur différenciant vis-à-vis des autres acteurs du secteur. Les trois géants américains pèsent aujourd'hui 70% du marché mondial du cloud, et 80% de sa croissance en France.

Déjà 9 milliards de financements pour Anthropic

Anthropic, elle, n'a que faire de cette rivalité entre les trois géants du cloud. La startup se contente d'en profiter pour engranger les financements et bénéficier de la puissance de calcul dont elle a besoin pour accélérer le développement de son chatbot. Une première version grand public de ce dernier a été lancée cet été, accompagnée d'une version payante pour les entreprises, et d'API pour leur permettre de l'intégrer à leurs propres applications métiers.

Depuis le début de l'année 2023, Anthropic, qui jouit de la crédibilité de ses deux fondateurs anciens d'OpenAI, est clairement la startup la plus en vogue de l'IA après OpenAI, avec pas moins de six opérations de financement pour un total de 7 milliards de dollars. Google avait par ailleurs déjà investi dans Anthropic, à hauteur de 300 millions de dollars en février. Parmi ses autres investisseurs figurent le fonds Spark Capital (450 millions de dollars en mai 2023), l'opérateur SK Telekom (100 millions de dollars en août 2023), et l'entrepreneur Sam Bankman-Fried, fondateur de la bulle crypto FTX (580 millions de dollars en avril 2022). En 2021, année de sa création, Anthropic avait reçu un premier financement de 124 millions de dollars du milliardaire estonien Jaan Tallinn, l'un des cofondateurs de Skype.