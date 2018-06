Produits reconditionnés : le français Back Market lève 41 millions d'euros pour conquérir les Etats-Unis

Qui gagnera la guerre des produits électroniques reconditionnés ? Dans ce marché en hypercroissance et très compétitif, c'est la course à l'argent pour ceux qui veulent en devenir le leader. Après le tour de table de 50 millions d'euros du français Recommerce en février, et celui de 21 millions d'euros de l'allemand reBuy en mars, c'est un autre français, Back Market, qui annonce mercredi 13 juin le succès de sa levée de fonds de 41 millions d'euros pour accélérer sa croissance et s'internationaliser.

Pour mener cette Série B -après un premier financement de 7 millions d'euros en mai 2017 et un amorçage de 300.000 euros en 2015-, la startup a fait appel au Groupe Arnault, la holding familiale Bernard Arnault, champion du luxe avec LVHM. La société d'investissement Eurazeo rejoint aussi le capital, aux côtés des investisseurs historiques Daphni, Aglaé Ventures et de l'entrepreneur Thierry Petit, le cofondateur de Showroomprivé.

Lire aussi : Startups : Recommerce, leader français du smartphone reconditionné, lève 50 millions d'euros

Croissance de 220% en 2017, 95,5 millions d'euros de chiffre d'affaires

Créé en 2014, Back Market est une place de marché dédiée aux produits électriques et électroniques reconditionnés, c'est-à-dire remis à neuf pour être revendus. La startup revend des smartphones, tablettes, ordinateurs portables, téléviseurs, matériel hi-fi, consoles de jeu, appareils électroménagers ou encore des montres connectées. Contrairement à son concurrent Recommerce, qui se restreint au smartphone et "nettoie" lui-même les produits qu'il commercialise, Back Market met directement en relation le client final avec le reconditionneur, ce qui lui permet de se positionner en tiers de confiance et de limiter ses coûts.

Ainsi, le consommateur achète des produits réparés, vérifiés et garantis, directement aux usines de reconditionnement certifiées, ainsi qu'aux distributeurs et aux marques grand public qui reconditionnent leurs appareils. Les prix, comparables à ceux des concurrents, sont inférieurs de 30% à 70% au prix du neuf. Back Market prend 10% de la transaction. Les consommateurs peuvent aussi revendre leurs appareils aux usines, en passant par la plateforme.

Grâce à ce modèle, la croissance de Back Market explose. En 2017, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 95,5 millions d'euros, soit une progression de 220% par rapport à 2016. L'entreprise est présente dans cinq pays : la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et la Belgique et se revendique rentable en France, son premier marché.

Ambitions fortes aux Etats-Unis

Forte de son hyper-croissance en France, Back Market relève ses ambitions. Depuis le début de l'année 2018, l'entreprise attaque l'immense marché américain et a ouvert des bureaux à New York, en plus de ceux à Paris et à Bordeaux.

La levée de fonds devrait lui permettre d'accélérer son expansion au pays d'Apple. La masse salariale, qui s'élève aujourd'hui à 90 employés dont l'essentiel à Paris, devrait doubler d'ici à un an, notamment pour le marketing mais aussi pour renforcer l'équipe technique afin d'améliorer la plateforme, l'analyse des data des consommateurs et le service client, aujourd'hui peu satisfaisant pour la plupart de ces plateformes.

Il faut dire que le marché en pleine croissance du reconditionné, estimé à 50 milliards de dollars dans le monde, donne des étoiles dans les yeux à Thibaud Hug de Larauze, le Pdg et co-fondateur de Back Market:

"Nous avons pour ambition de créer une marque globale et de devenir le synonyme du mot "reconditionné", affirme celui qui estime que sa véritable concurrence est davantage Amazon, eBay et Le Bon Coin que les autres sites comme Recommerce, reBuy, ou un autre français, Certideal.

Lire aussi : Certideal, le reconditionneur de smartphones français qui convoite l'Europe