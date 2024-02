Tech for Future 2024 : La Tribune révèle les 6 innovations de l'année dans le Grand Est

Quelles sont les meilleures innovations de la French Tech en 2024 ? Pour le découvrir, La Tribune réunit les meilleurs experts et parcourt la France à la recherche des startups qui répondront aux grands défis économiques, sociétaux et climatiques de la décennie à venir.

À la clé : 100.000 euros d'espaces publicitaires, un portrait dans La Tribune, la possibilité de passer sur BFM Business, un an d'abonnement à France Digitale, un accès gratuit au France Digitale Day, et le prestige d'un prix national soutenu par l'ensemble de l'écosystème tech, qui a découvert depuis 12 ans de nombreuses pépites devenues des champions à l'image de Doctolib, Dataiku, Exotec, Leetchi ou ManoMano, entre autres.

Plus grand événement tech de France, Tech for Future a poursuivi jeudi 15 février à Strasbourg son tour de France des innovations de demain. Le principe : couronner dans chaque territoire six startups, une par catégorie : Environnement & Energie, Industrie, Data & IA, Smart tech (innovations d'usage), Santé et Start (pépites en phase d'amorçage). 22 startups des régions Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté sont venues pitcher leur innovation devant un jury de professionnels. En plus de La Tribune se trouvaient nos partenaires la Mission French Tech, Bpifrance, Business France, BNP Paribas, Dalkia, BeTomorrow, et Alsace Digitale, tous membres du jury.

L'une d'entre elles sera-t-elle grande gagnante nationale ? Pour le savoir, rendez-vous au Grand Rex de Paris le 28 mars prochain à 19h, pour la cérémonie de remise des prix qui réunira l'ensemble de l'écosystème d'innovation français et européen. Le 28 mars sera assurément un temps fort pour les startups, investisseurs, institutionnels et grands groupes : ce feu d'artifice final conclura une journée entière de débats et keynotes pour réfléchir sur l'avenir de la tech européenne. Le thème de cette année : Europe de la tech, enfin le temps du réveil ?

Mais avant d'avoir peut-être les honneurs du Grand Rex, les gagnants primés ce matin devront battre dans leur catégorie les autres vainqueurs issus des étapes régionales à Toulouse, Bordeaux, Marseille, Lyon, Paris, Strasbourg et Lille. Au Grand Rex le 28 mars, en plus des six prix - un par catégorie -, le jury national décernera également un prix Coup de cœur, un prix Impact et un prix International, tous parmi les lauréats régionaux. Enfin, il y aura aussi un prix spécial Outre-Mer, récompensant une startup issue de trois étapes spéciales à La Réunion, dans les Caraïbes (Guadeloupe, Martinique et Guyane) et dans le bassin Pacifique (Polynésie française et Nouvelle-Calédonie).

Dans la catégorie Environnement & Energie, le jury a récompensé Romain Schmitt, le cofondateur et CEO de 31 ans de Farm3. Cette startup de Besançon invente les plantes du futur, plus résistantes au dérèglement climatique et sans OGM, et des pépinières 4.0 à destination d'industriels pour les produire en volume, de manière écologique et localement. Son logiciel d'automatisation, Farm3.0, simule l'ensemble des paramètres de culture et, grâce à l'intelligence artificielle, détermine les conditions idéales.

Dans la catégorie Industrie, le vainqueur est Foad Naimi, le président de 47 ans de Sintermat. Cette deeptech des Côte-d'Or a mis au point un procédé innovant issue de la métallurgie des poudres, qui permet de fabriquer des matériaux à partir de poudres, pour en faire des pièces industrielles plus solides et durables, à destination des secteurs de l'aéronautique, de la défense, de l'horlogerie, du packaging et de nombreuses autres industries. Ces matériaux augmentés possèdent des propriétés inédites et des performances exceptionnelles dont une haute résistance, une haute densité, une dureté améliorée et une durée de vie allongée, contribuant à la décarbonation de l'industrie.

Dans la catégorie Data & IA, le champion du jury est Frédéric Rose, le fondateur et CEO de 45 ans d'Imki. Cette startup strasbourgeoise développe des intelligences artificielles génératives personnalisées pour l'industrie de la mode et du luxe, afin de soutenir la création et la production. Grâce aux données des industriels de la mode, elle valorise le patrimoine des marques et leur permet de tester les tendances, de libérer leur créativité, et de créer des collections parfaitement en phase avec le marché, réduisant en bout de chaîne les invendus donc l'impact environnemental.

Dans la catégorie Smart tech (innovations d'usage), le gagnant est Michael Kodochian, le fondateur et CEO de 49 ans d'Abeye, basée dans les Côte d'Or. Sa paire de lunettes connectées Lexilens est une innovation de rupture pour les personnes dyslexiques. Sa technologie d'optique neuronale permet aux verres d'ajuster le fonctionnement interne du cerveau de manière non invasive, de manière à percevoir les mots de manière plus distincte, et donc de lire comme une personne non-dys. Des brevets internationaux protègent cette innovation. Plus de 5.000 personnes dans 36 pays utilisent les Lexilens, avec un taux de satisfaction de 92%.

Dans la catégorie Santé, le jury a primé Marie-Odile McKeeney, la cofondatrice et CEO de 27 ans de H'ability. Cette startup auboise développe et commercialise un dispositif médical d'aide à la rééducation grâce à la réalité virtuelle. A destination des rééducateurs (kinésithérapeutes notamment), son logiciel personnalisable permet de stimuler sur les plans moteurs et cognitifs les patients en neurologie (AVC, Parkinson...), orthopédie, traumatologie et gériatrie, afin de faciliter, d'accélérer et de démocratiser la rééducation. 20 établissements de santé sont déjà équipés en France.

Et enfin, dans la catégorie Start, la gagnante est Capucine Berr, la cofondatrice et CEO de 46 ans de Zorrooo. Cette startup de Nancy réconcilie les consommateurs et les marques grâce à sa plateforme d'action collective. Comme sur un réseau social, les consommateurs victimes d'un même litige se regroupent afin d'être entendus et indemnisés, ce qui pousse les marques à agir pour offrir une réponse rapide et ainsi préserver sa e-réputation. Zorrooo ambitionne de réinventer le SAV pour qu'il devienne plus réactif, responsable, avec des protocoles de négociation intuitifs et des dossiers clé́ en main pour « éteindre le feu » et asseoir son éthique de marque.

