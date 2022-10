Rachat de Twitter : Elon Musk entend boucler l'opération d'ici à deux jours

Alors qu'il y a trois semaines, la justice américaine a accordé à Elon Musk un délai jusqu'au 28 octobre 2022 à 17 heures pour conclure le rachat de Twitter aux conditions et au prix proposés lors de sa première offre en avril (44 milliards de dollars), faute de quoi, le procès initialement prévu le 17 octobre aurait lieu en novembre, le milliardaire américain a informé lundi les banques prêtes à l'aider à financer le rachat du réseau social qu'il entendait boucler l'opération d'ici à vendredi, a annoncé l'agence Bloomberg. Selon l'agence de presse financière, les banques qui se sont engagées à financer l'opération ont fini de rédiger les accords de prêt et sont au stade de la signature des documents requis. Selon l'agence Reuters cette fois, les avocats du patron de Tesla ont transmis les documents financiers nécessaires aux fonds d'investissements concernés, dont Sequoia Capital, Binance et Qatar Investment Authority. Autant d'indices qui semblent confirmer qu'Elon Musk entend bien se conformer à l'injonction de la justice américaine. S'il ne le fait pas, le procès intenté par le réseau social pour le forcer à honorer son engagement aura lieu.

« Trop cher » pour Musk

En effet Twitter avait porté plainte en ce sens contre Elon Musk début juillet quand le multimilliardaire avait annoncé qu'il mettait fin à l'opération de rachat en expliquant que Twitter lui avait menti sur certains sujets, notamment la proportion de faux comptes sur la plateforme, ce que la société nie. Des accusations qui visaient à faire baisser le prix. Elon Musk pense toujours qu'il va payer « trop cher », a-t-il dit la semaine dernière.

Twitter « est un actif qui se languit depuis longtemps mais a un potentiel incroyable » a-t-il déclaré. « Il est clair que les autres investisseurs et moi-même allons évidemment payer beaucoup trop cher à cet instant, mais le potentiel (de la plateforme) est largement supérieur à sa valeur actuelle ». La valorisation de Twitter s'élève aujourd'hui à plus de 40 milliards de dollars.

