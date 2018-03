Microsoft délaisse Windows au profit de l’IA et du cloud

Microsoft fait son grand ménage de printemps. Satya Nadella, Pdg du groupe, a annoncé une réorganisation de l'entreprise jeudi dans un mémo. Le but : mettre l'accent sur l'intelligence artificielle (IA) et le cloud. "Ces changements technologiques représentent une formidable opportunité pour nos clients et nos partenaires" justifie dans son mémo Satya Nadella, qui milite pour une stratégie centrée sur le cloud depuis 2014, date à laquelle il a été nommé Pdg. Le cloud et l'IA représentent des secteurs à forte croissance. Lors du dernier trimestre, le cloud a généré à lui tout seul un chiffre d'affaires de 7,8 milliards de dollars (+15%) pour Microsoft.

Un premier service "Cloud + IA" sera dédié à la recherche sur ces deux secteurs. Le groupe américain a d'ailleurs annoncé jeudi un investissement de 30 millions de dollars sur trois ans en France consacré au développement de l'IA dans l'Hexagone.

Une réorganisation au détriment de Windows

Un deuxième service, baptisé "expériences et produits", devra "unifier" les usages des différents produits Microsoft.

"Les expériences informatiques évoluent (...). Elles ne sont plus liées à un seul appareil, mais s'étendent de plus en plus à plusieurs appareils lorsque nous passons de la maison, au travail ou en déplacement", assure Satya Nadella. "Ces besoins, habitudes et attentes modernes de nos clients nous motivent à intégrer Windows, Office et des applications et périphériques tiers dans une expérience Microsoft 365 plus cohérente."

Cette grande réorganisation se fait au détriment de Windows, logiciel d'exploitation qui a fait la notoriété de Microsoft. Le Pdg du groupe a annoncé le départ de Terry Myerson, responsable de Windows depuis 2013 et salarié du groupe depuis 21 ans. Satya Nadella "n'est clairement pas menotté par l'histoire" de Microsoft, commente un analyste auprès du Wall Street Journal. Dans ce nouvel organigramme, Windows sera uniquement une division du service "produits". Le groupe américain devrait préciser sa nouvelle organisation la semaine prochaine.