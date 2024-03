Musique : bilan en demi-teinte pour le marché français malgré une nouvelle hausse du chiffre d'affaires en 2023

Le marché musical français reste audible, mais peut mieux faire. Avec 968 millions d'euros de chiffre d'affaires, il progresse de 5,1% sur un an en 2023, selon les chiffres du Syndicat national de l'édition phonographique (Snep) dévoilés ce mardi. Il s'agit de la septième année consécutive de hausse. En comparaison, le chiffre d'affaires du marché français de la musique avait enregistré une hausse de 6,4% en 2022.

Dans son communiqué, le Snep observe « une relative stabilité (-1%) des revenus générés par les supports physiques, qui représentent toujours près d'un quart des ventes ». Le chiffre d'affaires des exploitations numériques, qui représente les trois autres quarts, augmente pour sa part de 8,8%. Tous formats confondus, les ventes de musique sont en hausse de 6,2% par rapport à 2022. Mais derrière ce bilan « satisfaisant », les résultats du marché musical français sont toutefois contrastés.

En effet, le revenu du secteur atteint « tout juste 53% du niveau historique de 2002 », selon les chiffres du Snep. En outre, comparée au Top 10 des marchés mondiaux, la croissance numérique est en retard en France, note par ailleurs le Syndicat national de l'édition phonographique.

Autre point négatif : « la progression de 10% des revenus du streaming par abonnement reste trop faible pour nourrir pleinement le développement du marché, alors que c'est la première source de création de valeur ».

« Quant au streaming financé par la publicité, il présente des résultats contrastés avec l'audio en hausse de 15% et les usages vidéo stables, indique le Snep. Dans les deux cas, ces segments participent de façon marginale au chiffre d'affaires total : seulement 9% chacun ». Le syndicat recense enfin 12 millions d'abonnements en France, « soit un taux de pénétration de 16% pour l'abonnement payant, un des plus faibles parmi les principaux territoires de la musique ».

Selon le Snep, le streaming musical est directement concurrencé par TikTok, « plateforme dont la popularité s'appuie sur la musique, qui nourrit 85% de ses contenus, sans pour autant la rémunérer à la hauteur de cette contribution ».

« Ces vidéos courtes qui avaient au départ créé une nouvelle source de visibilité et de découverte pour les nouveautés, captent et détournent désormais l'attention des fans des services de streaming audio, lesquels sont pourtant de loin la principale source de revenus des artistes et des producteurs », déplore le Syndicat national de l'édition phonographique.