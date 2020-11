Relance : la lutte contre la fracture numérique est une urgence pour l'OCDE

Préparer la transformation numérique des Etats post-Covid. C'est le message adressé ce vendredi par l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) avec la publication de son étude "Perspectives de l'économie numérique de l'OCDE 2020", qui dresse un état des lieux complet de la transformation numérique des pays.

Explosion du trafic sur Internet

Premier constat évident : "le trafic Internet dans certains pays a augmenté jusqu'à 60% peu après l'épidémie", alors que 1,3 milliard de citoyens de pays de l'OCDE ont été amenés à se confiner à leur domicile. Cette accélération sans précédent du numérique a donc permis de créer de nombreuses opportunités : télétravail massif, école à distance, commerce en ligne... Mais elle a aussi souligné des préoccupations pré-existantes - préserver sa vie privée en ligne, lutter contre les cybercriminels - et renforcé de nouvelles fractures importantes, notamment en terme d'accès à Internet.

Par exemple, dans la zone OCDE qui compte 37 pays, la part de la fibre dans les abonnements au haut débit fixe atteint 82% en Corée et 79% au Japon, contre 20% en France, et moins de 5% en Allemagne et au Royaume-Uni... Et le très haut débit reste souvent trop rare en zone rurale....