Le chemin semé d’embûches de la fin du chantier de la fibre

Le plus grand chantier de France entre dans sa phase finale. Opérateurs et industriels mettent aujourd'hui les bouchées doubles pour déployer la fibre à travers le pays. Tous sont mobilisés pour atteindre les objectifs gouvernementaux d'un Internet à très haut débit (soit au moins 30 Mbits/seconde) pour tous à l'horizon 2022, et du « 100% fibre » d'ici à 2025. Ce mercredi aux Sables d'Olonne, la filière s'est réunie à l'initiative d'InfraNum, qui rassemble tous les acteurs du secteur. A cette occasion, les industriels se sont félicités d'avoir réussi à poursuivre les déploiements malgré la crise du coronavirus et le confinement.

Si les travaux avaient été interrompus, de nombreux sous-traitants auraient mis la clé sous la porte. Et il aurait sans doute...