Fibre : en rachetant plusieurs réseaux de Covage, Altitude change de dimension

Avec cette opération, Altitude passe un cap et gagne en envergure. Ce jeudi, l'opérateur d'infrastructures, historiquement spécialisé dans le déploiement de réseaux de fibre dans les campagnes, a annoncé avoir mis la main sur une grande partie des actifs de son rival Covage. Ce dernier avait été racheté par le milliardaire Patrick Drahi et son groupe Altice, maison-mère de SFR, en novembre 2019, pour 1 milliard d'euros. Le deal a toutefois fait grincer des dents à la Commission européenne. Le gendarme de la concurrence redoutait que cette opération renforce le duopole formé par Orange et SFR dans les télécoms pour les entreprises. Altice et SFR FTTH, la filiale qui a racheté Covage, n'ont eu d'autre choix que d'en céder certains actifs pour décrocher le feu vert de Bruxelles.

Altitude n'a pas raté l'occasion. L'opérateur d'infrastructures est entré, au printemps dernier, en négociations exclusives avec Altice. Altitude met, au final, le grappin sur pas moins « de 26 réseaux publics et privés, dont 18 dédiées aux entreprises (à Lille, Lyon et Nantes notamment, Ndlr) et huit réseaux mixtes », précise le groupe dans son communiqué. Avec cette opération, Altitude disposera, à terme, de 5 millions de prises fibre à exploiter, contre 3,5 millions auparavant.

« Nous couvrirons 12% des foyers français, souligne Dorothée Lebarbier, directrice générale d'Altitude, à La Tribune. Avec ce rachat, nous nous positionnons comme le premier opérateur indépendant d'infrastructures fibre derrière Orange et SFR. » La dirigeante estime qu'en en 2025, Altitude réalisera 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires dans les télécoms, contre environ 500 millions aujourd'hui.

600 millions d'euros récemment levés

Dorothée Lebarbier précise que pour réaliser cette opération, dont elle refuse de dévoiler le montant, l'opérateur a intégré deux fonds d'investissement à son capital, UBS et Swisslife, cette année. Ce qui lui a permis de lever un total de 600 millions d'euros.

Comme d'autres opérateurs, Altitude profite de l'appétence des fonds pour les réseaux de fibre. Ceux-ci sont perçus comme des investissements sûrs, car ces réseaux sont a priori déployés pour plusieurs dizaines d'années. Cela permet, quoi qu'il en soit, à Altitude de jouer un rôle majeur dans la consolidation du marché des opérateurs d'infrastructures.

Avec Covage, Altitude va renforcer son empreinte sur ses deux métiers. Le premier est de construire des réseaux de fibre pour le grand public, essentiellement dans les campagnes et territoires peu peuplés. Ici, le groupe loue ses infrastructures aux opérateurs de détail - comme Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free. Ceux-ci commercialisent, en bout de chaîne, des offres Internet à très haut débit aux particuliers. Le second métier de Kosc est plus récent, il concerne les télécoms pour les entreprises. Altitude a débarqué sur ce créneau à l'été 2020, en rachetant Kosc, un nouvel entrant, qui a connu de sévères difficultés financières.

A en croire Dorothée Lebarbier, Kosc serait « très plébiscité par les clients ». Elle estime que son modèle d'opérateur de gros, qui vend uniquement de la capacité aux opérateurs B2B alternatifs, constitue un puissant atout. « Nos clients opérateurs ont souvent peur, lorsqu'ils se fournissent chez Orange ou chez SFR, de se faire piquer leurs clients », résume-t-elle. Ce qui est impossible avec Kosc, puisqu'il s'interdit d'être présent sur le marché de détail. Les réseaux de Covage permettront Altitude de renforcer encore son empreinte sur le segment professionnel. Et ainsi, espère son état-major, de séduire davantage de clients.