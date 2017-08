Bourse : Carrefour chute lourdement et entraîne Casino

Résultat opérationnel en net repli, recul de la marge opérationnelle en France, objection de progression du chiffre d'affaires annuel revu à la baisse, chute du bénéfice net. Après la publication de ses résultats au premier semestre, le titre Carrefour chute lourdement jeudi dans les premiers échanges à la Bourse de Paris, après l'avertissement lancé par le géant de la distribution sur ses résultats annuels.

A 10h03, l'action décroche de 13,72% à 16,825 euros, accusant de loin le plus fort repli du CAC 40 et du Stoxx 600 . Dans son sillage, le concurrent Casino reculait de 6,49%, à 45,97 euros.

Après la publication des résultats de Carrefour, plusieurs intermédiaires financiers ont abaissé leur recommandation. Jefferies a revu son conseil à "conserver" contre "acheter", HSBC a dégradé à "alléger" contre "conserver" et JPMorgan est passé à "neutre" contre "surpondérer" auparavant.

Des résultats décevants

Carrefour, qui avait déjà vu son résultat opérationnel courant (ROC) reculer de 3,8% en 2016, a dit prévoir une chute d'environ 12% de ce résultat en 2017, aux environs de 2,07 milliards d'euros, très loin des 2,4 milliards attendus par les analystes qui avaient déjà revu leurs attentes (le consensus était encore de 2,49 milliards début juillet).

Le groupe a également révisé en baisse sa prévision de croissance des ventes, ramenée entre 2% et 4%, contre 3% à 4% auparavant. Le bénéfice net a reculé de 39,5%, à 78 millions d'euros, le résultat opérationnel courant se replie de 12,5%, à 621 millions d'euros, tandis que les ventes, déjà publiées, progressent de 6,2%, à 43,05 milliards d'euros.

En France, la marge opérationnelle a reculé de 0,7 point de pourcentage, en raison notamment d'un "marché fortement concurrentiel et promotionnel", ainsi que des pertes plus importantes liées aux magasins Dia, indique Carrefour. Dans les autres pays d'Europe, les marges reculent également, mais de manière plus atténuée (-0,1 point de pourcentage).

(avec Reuters et AFP)