Brexit : la livre sterling au plus bas depuis trois ans face à l'euro

Les effets de l'annonce de Theresa May sur le Brexit ne se sont pas faits attendre sur les marchés financiers. Vers 7 heures 40 GMT (9 heures 40 à Paris), lundi matin, la livre a atteint 87,46 pence pour un euro, son niveau le plus faible depuis début août 2013, avant de tenter de se stabiliser autour de 87,20 pence, soit autour de son plus bas précédent atteint mi-août 2016.

"La livre a subi un mouvement de ventes agressives à l'ouverture des échanges à Londres alors que la Première ministre britannique a annoncé (dimanche) qu'elle activerait le Brexit d'ici mars 2017, cherchant à quitter l'UE sous deux ans", observait Ipek Ozkardeskaya, analyste chez London Capital Group.

La livre souffrait également face au billet vert, tombant même vers 7 heures 30 GMT à 1,2846 dollar pour une livre, son niveau le plus faible depuis début juillet dernier, quand elle avait atteint un plus bas depuis juin 1985 (1,2798 dollar).

Le spectre d'un 'Brexit dur'

"Cette décision veut dire que nous avons le temps de développer notre stratégie pour les négociations et (mettre au point) nos objectifs", a déclaré Theresa May lors d'un discours devant le congrès des conservateurs à Birmingham (centre de l'Angleterre).

Pour Ipek Ozkardeskaya, ces déclarations "laissent à penser que le Royaume-Uni penche pour ce que l'on appelle un 'Brexit dur' (c'est-à-dire une ligne sans concession vis-à-vis de Bruxelles, NDLR) qui risquerait d'ôter aux marchés la flexibilité dont ils auront besoin pour digérer les changements post-Brexit, de réduire le temps dont auront besoin les entreprises pour adopter la nouvelle configuration, et ainsi mettre en péril une éventuelle coopération en douceur" pendant la procédure de divorce entre les marchés britannique et européen.

