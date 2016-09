Les marchés bougent enfin

Je me plaignais du manque de mouvement sur les marchés et voilà qu'on a eu une belle variation vendredi et ce matin en Asie. Enfin. Je n'en pouvais plus des journées de hausse de 0.03% suivies de journées de baisse de 0.04%. Enfin un mouvement, quel qu'il soit, de plus de 1%. Une baisse de plus de 2% aux Etats-Unis. Une première depuis des mois.

LE PRÉTEXTE DES TAUX D'INTÉRÊT

Le prétexte, on le connaît : la crainte d'une hausse des taux imminente, peut-être même à la réunion du 26 et 27 septembre. Je dis le prétexte car en fait le marché semblait mûr depuis quelques semaines pour une correction à la baisse. Le consensus n'attend pas de hausse des taux en septembre mais vous savez bien que le consensus a toujours tort. 85% des économistes sondés par le Financial Times ne croit pas à une hausse en septembre. C'est pour cela que je ne serai pas surpris qu'elle se produise.

CURE DE DÉSINTOXICATION

Mais le but de la FED aujourd'hui, est de préparer les marchés à une possibilité de hausse, de les habituer au fait qu'ils ne pourront pas toujours compter sur leur dope monétaire et qu'ils vont devoir commencer à envisager une cure de désintoxication. D'où la réaction épidermique de nos investisseurs accros. Il est évidemment trop tôt pour parler de retournement de tendance. Beaucoup trop tôt. Il suffirait de deux déclarations rassurantes de membres de la Banque centrale pour que nos junkies retrouvent leurs paradis artificiels.

LES ÉLECTIONS ENTRENT SUR LES MARCHES

Mais ce week-end un autre évènement s'est produit. Avec les interrogations sur la santé d'Hillary Clinton, la campagne présidentielle américaine est devenue à deux mois des élections, à peine un sujet sur les marchés. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Tous les scénarios redeviennent...

